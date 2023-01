4 dấu hiệu ở bụng có thể cảm nhận, nhìn thấy bằng mắt thường đang cảnh báo về sự phát triển của tế bào ung thư

Do mức sống được cải thiện, sự đề phòng của mọi người về bệnh ung thư cũng ngày càng tăng, nhưng không vì thế mà ung thư biến mất. Thay vào đó, ngày càng có nhiều người mắc bệnh ung thư do những lý do khác nhau.

Tục ngữ Trung Quốc có câu, cơ thể có ung thư, khoang bụng sẽ tiên tri. Khoang bụng là bộ phận chứa nhiều cơ quan nhất trong cơ thể con người, chẳng hạn như gan, túi mật, tuyến tụy, lá lách, dạ dày, ruột và các cơ quan khác trong cơ thể con người đều tập trung ở khoang bụng.

Vì vậy khi ung thư xuất hiện trong cơ thể, trong khoang bụng sẽ xuất hiện một số biểu hiện đặc biệt, trong đó nổi bật nhất là những biểu hiện này. Chúng đều có thể được cảm nhận, nhìn thấy bằng mắt thường nhưng laji ít được ai để ý tới, do đó, nếu đang có chúng, bạn nên đề phòng.

1. Đau bụng bất thường

Dù đau ở đâu trong bụng, hãy cảnh giác cao độ. Đặc biệt là những cơn đau âm ỉ kéo dài, khi các triệu chứng đau gần đây ngày càng rõ ràng thì nên đi khám và điều trị ngay.

Có rất nhiều bệnh ung thư có thể gây đau bụng, bao gồm ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tụy, ung thư cơ quan sinh sản... Tuy nhiên, do sự phức tạp của các cơ quan trong ổ bụng nên ban đầu nhiều bệnh nhân chỉ nghĩ là đau bụng, điều trị triệu chứng nhưng không thuyên giảm trong thời gian dài rồi mới đi gặp bác sĩ.

Vì vậy, đau bụng kéo dài không thuyên giảm phải đến bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt, tránh điều trị không đúng cách.

2. Xuất hiện các cục, u cứng trên bụng mà không giải thích được

Cục, u không giải thích được trên khoang bụng, kết cấu đặc biệt cứng, cảm giác sờ nắn không rõ ràng, di động kém, đau rõ ràng khi nắn bóp thì cần được chú ý đặc biệt bởi đó có thể là dấu hiệu ung thư trong cơ thể.

Đó là bởi vì có khả năng cao là một khối u đã xuất hiện trên các cơ quan nội tạng. Các bệnh ung thư phổ biến của chúng ta, chẳng hạn như ung thư gan, ung thư thận, ung thư túi mật, ung thư đường ruột sẽ xuất hiện sau khi một khi tổn thương xảy ra, có một khối rõ ràng trong bụng.

Vì vậy, nếu trong bụng xuất hiện khối u rõ ràng không rõ nguyên nhân thì nên xử lý kịp thời để tránh vấn đề nghiêm trọng hơn!

3. Trướng bụng bất thường

Nếu thấy mình thường xuyên bị trướng bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt kèm theo lượng cổ trướng nhiều thì bạn phải hết sức cảnh giác.

Nó có thể là một triệu chứng của bệnh ác tính trong cơ thể. Ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư buồng trứng ở nữ... phổ biến và thường xuyên xảy ra dễ di căn phúc mạc, gây ra nhiều triệu chứng tràn dịch, sưng tấy!

4. Giãn tĩnh mạch bụng

Điều đáng chú ý là trên bề mặt bụng của người bình thường không có tĩnh mạch giãn, nhưng nếu bụng có chỗ phình ra thì rất có thể đó là bệnh giãn tĩnh mạch. Hiện tượng bất thường này nhắc nhở mọi người rằng họ có thể bị ung thư, phải được điều trị kịp thời, đừng để nó trở nên tồi tệ hơn.

Nói chung, để phát hiện sớm ung thư trong cơ thể, trước hết, đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong cơ thể, hãy chủ động kiểm tra các bất thường, tìm nguyên nhân và điều trị một cách khoa học. Nhóm nguy cơ cao có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các vấn đề trong giai đoạn đầu phát triển ung thư.

Cách phòng tránh ung thư

Cách phòng tránh ung thư hiệu quả là chủ đề được hầu hết chúng ta quan tâm, ung thư có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Nếu bạn có một số thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày, nó có thể gây ung thư. Và đây là những gì bạn cần làm hàng ngày để phòng tránh ung thư hiệu quả.

1. Tập thể dục

Ngày nay, áp lực công việc và cuộc sống quá lớn, nhiều người không có cơ hội vận động, cơ thể bắt đầu thoái hóa dần, bệnh tật sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tập thể dục là khắc tinh của bệnh tật, kiên trì tập thể dục hàng ngày có thể nâng cao sức đề kháng, tránh xa sự quấy phá của ung thư.

2. Ngủ ngon

Con người hiện đại vì công việc thường xuyên thức khuya, tăng ca nên hay gặp vấn đề về giấc ngủ, nhưng trong y học, để phòng ngừa ung thư, chúng ta phải có một giấc ngủ ngon, những người thiếu ngủ nói chung là khả năng miễn dịch giảm sút, nếu thiếu ngủ, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ yếu đi vào ngày hôm sau, thậm chí giảm tới 75%, vì vậy ngủ ngon là chìa khóa để ngăn ngừa ung thư.

Chỉ có giấc ngủ ngon mới có thể nâng cao khả năng miễn dịch, từ đó loại bỏ sự đột biến của các tế bào ung thư do ngủ không điều độ gây ra. Nhìn chung, đảm bảo giấc ngủ không chỉ có tác dụng chữa mất ngủ hiệu quả mà còn phòng ngừa ung thư hiệu quả.

3. Giảm hút thuốc và uống rượu

Hút thuốc và uống rượu là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư khác nhau như ung thư phổi. Vì vậy, vì sức khỏe của chúng ta, tránh xa rượu bia và thuốc lá là lựa chọn tốt nhất.

4. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Nhiều người có suy nghĩ không bệnh thì không cần đến bệnh viện khám, chính vì suy nghĩ này mà đã tạo ra hàng nghìn bệnh nhân ung thư trên thế giới. Thực tế, khám định kỳ là để phát hiện sớm bệnh ung thư, chỉ có như vậy mới có thể điều trị và phòng ngừa sớm trước khi bệnh ung thư phát triển nặng hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, The Healthy