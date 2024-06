4 dự án khu đô thị tại Quảng Nam được điều chỉnh tiến độ

Theo đó, với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Đại Dương Xanh, UBND tỉnh đồng ý gia hạn đến hết tháng 12/2024 triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công.

Đến hết tháng 6/2025 triển khai thực thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Khu đô thị Đại Dương Xanh.

Theo tìm hiểu, tháng 6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) khu đô thị Đại Dương Xanh tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương (viết tắt Công ty An Dương) làm chủ đầu tư. Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là hơn 12,6ha.

Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam chấp nhận chủ trường đầu tư dự án khu đô thị Đại Dương Xanh gồm các hạng mục: Công trình nhà ở, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng, công viên cây xanh.

Mặc dù tỉnh Quảng Nam ấn định thời gian hoàn thành của dự án là 24 tháng, thế nhưng khu đô thị này liên tục chậm tiến độ. Trước đó, tháng 11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tới hết tháng 3/2023. Tuy nhiên, dự án này tiếp tục chậm tiến độ.

Khu đô thị Ánh Dương.

Với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ánh Dương, UBND tỉnh đồng ý gia hạn đến hết tháng 3/2025 triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công.

Đến hết tháng 9/2025 triển khai thực thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Được biết, Khu đô thị Ánh Dương (có tên thương mại là Dự án Edu Garden Complex) tọa lạc tại P. Điện Nam Trung, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là một số những khu đô thị đẳng cấp nằm ở tâm điểm giao thương, du lịch, kinh tế Đà Nẵng – Hội An, cũng bởi chủ đầu tư là Công ty An Dương. Quy mô dự án 7,4ha, mật độ xây dựng 40%, bao gồm hơn 300 lô đất nền biệt thự và nhà liền kề với diện tích đa dạng từ 90 – 100 - 120 – 150m2.

Khu đô thị Coco Riverside.

Với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Coco Riverside, UBND tỉnh đồng ý gia hạn đến hết tháng 5/2025 triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công.

Đến hết tháng 12/2025 triển khai thực thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Khu đô thị Coco Riverside do CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 10ha, bao gồm 334 lô đất nền và lô biệt thự. Chia thành 4 phân khu chức năng chính: Khu biệt thự Coco Villa, khu nhà phố Coco Riverside, khu phố thương mại và công viên hồ sen trung tâm.

Với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh, UBND tỉnh thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 11/2025 hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Khu đô thị Hưng Thịnh được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào tháng 11/2019 với quy mô khoảng 25,77ha. Trong đó, có 6ha đã giao Công ty CP Xây dựng Trường Lộc Thịnh làm chủ đầu tư; phần diện tích còn lại 19,77ha giao UBND thị xã Điện Bàn quản lý.

Quy mô dân số dự án khoảng 3.000 người; trong đó dân số khu vực chỉnh trang khoảng 1.000 người, khu vực ở mới khoảng 2.000 người.

Việc điều chỉnh tiến độ các dự án này nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hoặc rà soát, điều chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, sớm kết thúc dự án.