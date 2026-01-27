4 kiểu ăn sáng "phá gan" nhanh chẳng kém gì bia rượu: Gan bằng thép cũng không chịu nổi!

Nhiều người thường có tâm lý chủ quan khi cho rằng chỉ có bia rượu mới là "kẻ thù" số một của gan. Bác sĩ Wang Jinlan (Trung Quốc) cho biết, có những thực phẩm dùng làm bữa sáng, nhất là nếu ăn ngay khi bụng đói có thể "phá gan" chẳng kém, thậm chí nhanh hơn bia rượu.

Một nam bệnh nhân của ông khoảng 40 tuổi, gần như chẳng bao giờ động đến một giọt rượu bia, lại chăm thể dục nhưng lại phát hiện gan nhiễm mỡ nặng khi khám đau bụng. Hỏi ra mới biết người này mê ăn sáng với những món nhiều dầu mỡ như quẩy chiên, bánh rán và uống cà phê nhiều đường để tỉnh táo ngay khi thức dậy.

Bác sĩ Wang cảnh báo, buổi sáng khi bụng rộng và sau một đêm ngủ dài là lúc gan nhạy cảm. Khi cơ thể không được cung cấp năng lượng đúng cách sau một đêm dài, các chỉ số bilirubin sẽ tăng vọt, đẩy lá gan vào tình trạng quá tải và suy kiệt thầm lặng. Ông cảnh báo 4 kiểu ăn sáng "phá gan" mà rất nhiều đang mắc phải mỗi ngày:

1. Uống cà phê thay bữa sáng hoặc uống trước khi ăn sáng

Nhiều người có thói quen dùng cà phê như món khai vị hoặc thay thế hoàn toàn bữa sáng để tỉnh táo. Tuy nhiên, khi bụng rỗng, caffeine được hấp thụ nhanh hơn bình thường, gây áp lực đột ngột lên quá trình chuyển hóa của gan và kích thích dạ dày tiết axit quá mức.

Thói quen này không chỉ làm suy yếu khả năng giải độc mà còn gây rối loạn chuyển hóa, trực tiếp góp phần hình thành gan nhiễm mỡ do sự mất cân bằng trao đổi chất nghiêm trọng ngay từ đầu ngày.

2. Ăn bữa sáng chứa quá nhiều đường

Việc nạp các loại bánh ngọt, trà sữa hay nước ép trái cây đóng hộp vào buổi sáng khiến gan phải đối mặt với một "cú sốc" fructose.

Vì thiếu chất xơ, đường được hấp thụ cực nhanh làm đường huyết tăng đột biến, buộc gan phải chuyển hóa toàn bộ lượng dư thừa này thành mỡ. Quá trình tích tụ mỡ trong mô gan diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt, dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu, viêm gan mãn tính và thậm chí là xơ gan.

3. Ăn sáng với quá nhiều dầu mỡ, món chiên rán

Các món chiên rán như bánh quẩy, mì xào hay đồ ăn nhanh chứa lượng chất béo bão hòa và cholesterol xấu rất cao. Khi nạp vào buổi sáng, gan phải làm việc quá công suất để chuyển hóa lipid và loại bỏ các độc tố từ dầu mỡ chiên đi chiên lại.

Thói quen này làm tê liệt khả năng giải độc tự nhiên, gây rối loạn chuyển hóa lipid và là con đường ngắn nhất dẫn đến xơ gan nếu không được điều chỉnh kịp thời.

4. Thói quen bỏ bữa sáng thường xuyên

Nhịn ăn sáng buộc gan phải vắt kiệt nguồn dự trữ glycogen và phân giải chất béo để duy trì năng lượng cho cơ thể. Tình trạng này tạo ra áp lực đào thải cực lớn, làm suy yếu khả năng tự phục hồi của các tế bào gan.

Việc đường huyết dao động thất thường do bỏ bữa không chỉ gây mệt mỏi mà còn thúc đẩy quá trình viêm, làm tăng nguy cơ tổn thương gan vĩnh viễn và khiến các chỉ số sức khỏe đi xuống nhanh chóng.

Để bảo vệ gan - "nhà máy giải độc" của cơ thể, bác sĩ Wang khuyên hãy hình thành thói quen ăn sáng trước 9 giờ với đầy đủ protein, chất xơ từ rau xanh và ngũ cốc. Đồng thời uống đủ nước và ăn chậm rãi, chỉ ăn no khoảng 80 - 90%.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This