4 loại cây tránh đặt trong nhà vào năm Bính Ngọ

09-02-2026 - 14:26 PM | Lifestyle

Những loại cây này được xem là có thể mang tới vận xui cho gia chủ vào năm mới Bính Ngọ.

Bước sang năm mới Bính Ngọ, nhiều gia đình có thói quen làm mới không gian sống bằng cây xanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không phải loại cây nào đặt trong nhà cũng có lợi cho sức khỏe và vận may của gia chủ. Một số cây cảnh nếu đặt trong không gian kín có thể ảnh hưởng tới chất lượng không khí, mức độ an toàn và trạng thái tinh thần của các thành viên trong gia đình. Dưới đây là 4 loại cây cần tránh đặt trong nhà, đặc biệt vào dịp đầu xuân năm mới.

Cây héo úa hoặc sắp chết

4 loại cây tránh đặt trong nhà vào năm Bính Ngọ- Ảnh 1.

Hãy loại bỏ cây héo úa, sắp chết ra khỏi nhà (Ảnh minh họa).

Trong phong thủy, cây xanh tượng trưng cho sinh khí và sự phát triển. Một chậu cây héo úa, lá vàng rụng hoặc đang dần chết thường bị xem là biểu hiện của năng lượng suy yếu. Đặt những chậu cây như vậy trong nhà, đặc biệt vào đầu năm mới, dễ tạo cảm giác trì trệ, thiếu sức sống.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, cây héo còn ảnh hưởng tới tâm lý. Không gian sống thiếu tươi mới dễ khiến gia chủ cảm thấy mệt mỏi, kém hứng khởi. Vì vậy, nếu không thể chăm sóc để cây phục hồi, nhiều chuyên gia khuyên nên loại bỏ hoặc thay bằng cây khỏe mạnh hơn.

Cây có nhiều gai nhọn

4 loại cây tránh đặt trong nhà vào năm Bính Ngọ- Ảnh 2.

Xương rồng bát tiên có nhiều gai trên thân cây (Ảnh minh họa).

Những loại cây có nhiều gai nhọn như xương rồng, cây thân gai thường được cho là mang sát khí. Theo quan niệm dân gian, các đầu gai sắc tượng trưng cho sự xung đột, bất ổn, dễ ảnh hưởng tới hòa khí trong gia đình nếu đặt trong không gian sinh hoạt chung.

Ở góc độ thực tế, cây nhiều gai cũng tiềm ẩn nguy cơ gây trầy xước, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Do đó, loại cây này thường chỉ được khuyên đặt ngoài ban công hoặc khu vực bên ngoài, thay vì trong phòng khách hay phòng ngủ.

Cây um tùm, tán quá rộng

4 loại cây tránh đặt trong nhà vào năm Bính Ngọ- Ảnh 3.

Nên tránh trồng cây có tán um tùm, rậm rạp trong nhà (Ảnh minh họa).

Cây có tán lá quá rậm, phát triển um tùm trong không gian kín thường bị cho là làm cản trở sự lưu thông của khí. Phong thủy cho rằng, khi dòng năng lượng bị "đè nặng", không gian dễ trở nên bí bách, nặng nề, ảnh hưởng tới sinh hoạt và tinh thần của các thành viên.

Bên cạnh đó, cây tán lớn trong nhà còn che khuất ánh sáng tự nhiên, làm giảm độ thông thoáng. Về lâu dài, điều này có thể khiến không gian sống ẩm thấp hơn, không có lợi cho sức khỏe.

Cây chứa độc tố

4 loại cây tránh đặt trong nhà vào năm Bính Ngọ- Ảnh 4.

Cây ngô đồng chứa độc tố (Ảnh minh họa).

Một số cây cảnh phổ biến có nhựa hoặc lá chứa độc tố, có thể gây kích ứng da, buồn nôn hoặc nguy hiểm nếu vô tình nuốt phải. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, đây là rủi ro không thể xem nhẹ. Các loại cây này gồm cây ngô đồng, kim tiền, hồng môn, trúc đào, hoa ly lửa...

Trong quan niệm phong thủy đời sống, cây độc cũng thường bị gắn với ý nghĩa không lành, tượng trưng cho nguồn năng lượng tiêu cực. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên tránh đặt những loại cây này trong nhà.

