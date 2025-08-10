4 loại cây trồng trước nhà giúp tụ lộc, giữ vượng khí, gia chủ phất như diều gặp gió

Trong phong thủy nhà ở, khoảng không gian trước cửa được ví như khu vực đón khí, nơi mọi luồng năng lượng tốt - xấu đều đi qua trước khi vào nhà. Đây cũng là mặt tiền quyết định ấn tượng đầu tiên với khách ghé thăm và ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác sống của gia chủ. Nếu được bố trí cây cối phù hợp, không gian này không chỉ mang lại bóng mát, sự hài hòa và vẻ thẩm mỹ, mà còn trở thành điểm tụ lộc, góp phần thu hút vượng khí, thúc đẩy tài vận, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi và giữ may mắn lâu dài. Dưới đây là 4 loại cây thường được trồng trước cửa để thu hút tài lộc và mang lại sinh khí cho ngôi nhà:

1. Cây mít

Mít là loài cây mang cảm giác sum suê, đủ đầy. Quả mọc dọc từ thân xuống gốc tượng trưng cho sự sinh sôi và phúc lộc bền lâu. Cây mít càng nhiều tuổi càng được xem là giữ rễ lộc, bởi trải qua nhiều năm hấp thu và tích tụ khí tốt. Nếu đã bén rễ sâu và sinh trưởng khỏe, cây nên được chăm sóc, tỉa cành gọn gàng để tiếp tục mang lại vận may cho ngôi nhà.

2. Cây xoài

Xoài có tán rộng, lá xanh mướt, vừa tạo bóng mát vừa điều hòa năng lượng. Cây sai quả và sống lâu năm thường được xem là dấu hiệu của sự sung túc và bền vững. Đặc biệt, khi xoài ra hoa vào đầu xuân, đó là tín hiệu báo một năm nhiều tin vui, tài lộc hanh thông. Vì vậy, nếu trước cửa có sẵn một cây xoài khỏe mạnh, tốt nhất nên duy trì và chăm bón định kỳ.

3. Cây cau

Cau có dáng thẳng, tán lá gọn, không che khuất ánh sáng nhưng vẫn tạo sự mát mẻ nhẹ nhàng. Trong phong thủy, cau giúp dẫn khí lành vào nhà và ngăn năng lượng xấu xâm nhập. Hơn nữa, cây cau thường được gắn với hình ảnh gia đình yên ấm, nền nếp, thích hợp trồng thành hàng thẳng trước sân hoặc dọc lối vào để tăng tính thanh thoát cho không gian.

4. Cây bưởi

Bưởi vừa là cây ăn quả giá trị vừa mang ý nghĩa cát tường. Quả tròn, vỏ bóng và mọng nước tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc. Cây bưởi ra hoa thơm vào đúng dịp cuối năm được xem như tín hiệu của một năm mới thuận lợi. Ngoài ra, bưởi lâu năm còn có tác dụng giữ của, vì vậy nếu trồng trước cửa, gia chủ nên chăm bón đều đặn và tránh chặt bỏ khi không cần thiết.

Lời khuyên: Trước khi chọn cây trồng ở vị trí cửa chính hoặc sân trước, cần cân nhắc yếu tố khoảng cách, ánh sáng và kích thước tán để tránh che khuất lối đi hay chắn khí lưu thông. Việc trồng và giữ những cây này không chỉ mang tính phong thủy mà còn giúp môi trường sống hài hòa và dễ chịu hơn.

Tổng hợp