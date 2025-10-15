4 loại gối độc gieo rắc mầm bệnh ung thư, khiến mọi người ốm đau liên miên

Nói thật nhé, từng có thời tôi cũng đu trend mấy loại gối quảng cáo rầm rộ trên mạng. Nào là gối chống mỏi cổ, gối chống ngáy, gối cao su “công nghệ Thái Lan”... nghe sang lắm. Nhưng mua về toàn tiền mất, tật mang: đêm thì đau cổ, sáng dậy mỏi vai, thậm chí có cái còn nồng mùi hóa chất đến phát sợ.

Sau này tìm hiểu kỹ mới biết, hóa ra rất nhiều gối đang bán đầy thị trường là đồ rẻ, hàng pha, hàng tái chế, nằm lâu còn gây dị ứng, ảnh hưởng hệ hô hấp, thậm chí tăng nguy cơ ung thư. Hôm nay tôi tổng hợp lại 4 loại gối độc nên né càng xa càng tốt, kẻo bạn đang tự đưa chất độc lên gối đầu mỗi đêm mà không hay.

1. Gối vỏ hạt kiều mạch rẻ tiền: tưởng lành mà đầy sâu mọt

Ai cũng từng nghe “gối kiều mạch tự nhiên, hút ẩm, tốt cho cổ”… nghe qua thì hợp lý lắm, nhưng thực tế thì đúng là ổ sâu vi sinh vật. Loại gối này cực dễ ẩm mốc và sinh trứng côn trùng, nhất là trong khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Nhiều người bị ngứa cổ, dị ứng, thậm chí nổi mụn ở gáy mà không biết thủ phạm chính là cái gối "tự nhiên" ấy.

Mẹo: nếu đã lỡ dùng, phải phơi nắng mỗi tháng, sàng bỏ vụn, cho túi hút ẩm hoặc thay ruột định kỳ. Còn không, vứt luôn đi cho khỏe, đừng tiếc vài chục nghìn để rồi mang sâu về nhà.

2. Gối “cao su thiên nhiên” giá rẻ: 90% là hóa chất tổng hợp!

Đừng nghĩ cứ thấy “Made in Thailand” là yên tâm nhé. Hàng loạt chương trình điều tra ở Trung Quốc, Thái, Việt Nam đã bóc mẽ, đa số gối cao su giá rẻ đều pha tạp hoặc 100% là cao su nhân tạo, trộn thêm formaldehyde, nhựa tổng hợp, phẩm màu, bột talc và chất hóa dẻo. Ngủ lâu trên đó, bạn đang hít dần độc khí mỗi đêm, gây đau đầu, viêm mũi, rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ ung thư hệ hô hấp.

Muốn mua thật, hãy chọn thương hiệu uy tín, có chứng nhận 93% cao su thiên nhiên trở lên. Nếu không chắc, chọn gối memory foam hoặc gối ống mềm an toàn vẫn hơn.

3. “Gối chống ngáy thông minh”: ảo tưởng công nghệ, đốt tiền vô ích

Mấy chiếc “gối công nghệ cao” giá vài triệu, quảng cáo nghe đã thấy ảo: nào là nhận diện tiếng ngáy, tự động nâng đầu, điều chỉnh hơi thở… Nhưng thật tế: chỉ cần bạn trở mình hoặc lệch đầu khỏi vị trí cảm biến, toàn bộ tính năng đều vô dụng. Còn nếu có tác dụng thật thì... chỉ vì nó kêu to quá khiến bạn tỉnh dậy, khỏi ngáy thôi!

Giải pháp thật: giảm cân, tránh rượu, gối thấp vừa phải và ngủ nghiêng là đủ. Đừng dại tin “gối trị bệnh” vì nếu dễ thế thì bác sĩ thất nghiệp cả rồi.

4. Gối TPE “dẻo như thạch”: đắt vô dụng, hại cổ rõ ràng

Loại gối màu tím trong suốt, quảng cáo “đỡ cổ, siêu đàn hồi, tản nhiệt tốt” đang tràn lan trên mạng. Nhưng thực tế nó không có lực nâng, nằm lên là xẹp lép, cổ bị treo lơ lửng — dễ đau gáy, tê vai, thậm chí ảnh hưởng tuần hoàn máu. Tệ hơn, vật liệu TPE rẻ tiền còn tiết ra bụi bột mịn khi cọ xát, lâu ngày tích tụ gây viêm mũi hoặc hen nhẹ.

Đừng tin “mát, êm, xịn”, vì thật ra bạn đang gối đầu lên một cục nhựa. Một chiếc gối bọt nhớ (memory foam) chính hãng êm vừa đủ mới là lựa chọn đáng tiền.