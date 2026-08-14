4 lý do vì sao nên trồng một cây nhãn trong sân nhà

Cung cấp trái cây ngon, bổ dưỡng

Quả nhãn (Ảnh: Dr Axe).

Quả nhãn có phần cùi trắng, mọng nước, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Ngoài ăn tươi, cùi nhãn còn có thể phơi hoặc sấy khô thành long nhãn, dùng trong nhiều món chè, món tráng miệng và các món ăn bồi bổ.

Thịt nhãn tươi chứa đường sucrose, vitamin A, B, C, sắt cùng nhiều thành phần dinh dưỡng khác. Khi được làm khô, long nhãn vẫn chứa glucose, sucrose, sắt và vitamin C.

Một cây nhãn khỏe mạnh trong sân vì thế không chỉ tạo mảng xanh mà còn giúp gia đình có nguồn trái cây theo mùa ngay tại nhà.

Tạo bóng mát cho khoảng sân trong nhà

Ưu điểm dễ nhận thấy của nhãn là tán cây rộng, cành lá sum suê. Theo Đời sống và Pháp luật, cây có lá xanh quanh năm, giúp che nắng và tạo không gian dễ chịu cho khu vực sân nhà.

Nhãn cũng có khả năng thích nghi với nhiều loại đất và không đòi hỏi việc chăm sóc quá cầu kỳ. Cây phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có thể sống trên nhiều loại đất nhưng cần đất thoát nước tốt, tránh ngập úng.

Tuy nhiên, vì cây có thể phát triển rất lớn, gia đình không nên trồng ngay sát cửa chính, tường hoặc móng nhà. Cây cần được bố trí ở khoảng sân đủ rộng và cắt tỉa thường xuyên để tán không che kín ánh sáng, cản lối đi.

Từ quả đến rễ cây nhãn đều được sử dụng làm thuốc

Hoa nhãn (Ảnh: Shrubz).

Theo Sức khỏe và Đời sống, không chỉ cùi nhãn mà hạt, vỏ quả, lá, hoa, vỏ thân và rễ cây đều được sử dụng trong y học cổ truyền.

Phần cùi nhãn phơi hoặc sấy khô được gọi là long nhãn, có vị ngọt, tính bình, thường dùng trong các bài thuốc dưỡng huyết, an thần, hỗ trợ người mất ngủ, hay quên, kém ăn và mệt mỏi.

Hạt nhãn được dùng ngoài trong một số trường hợp lở ngứa hoặc vết thương; vỏ quả được dùng trong những bài thuốc dân gian chữa bỏng. Lá nhãn xuất hiện trong các bài thuốc trị cảm mạo; hoa được dùng hỗ trợ chứng bí tiểu; vỏ thân và rễ cũng là những vị thuốc cổ truyền.

Long nhãn còn chứa vitamin PP, vitamin C, sắt và nhiều hợp chất khác. Tuy nhiên, đây là dược liệu nên không nên tự ý sử dụng các bộ phận của cây để chữa bệnh. Phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc cần tham khảo người có chuyên môn.

Cây nhãn mang ý nghĩa giàu có, sum vầy và thịnh vượng

Cây nhãn trong sân nhà (Ảnh: San Diego Fruit Tree Service).

Trong quan niệm phong thủy, cây nhãn gắn với hình ảnh sinh sôi, đông con nhiều cháu, sự sung túc và thịnh vượng. Những chùm quả sai trĩu cành cũng được liên tưởng tới tài lộc và thành quả tích lũy.

Cây nhãn sống lâu năm, cành lá xanh tốt và mỗi năm lại ra hoa kết trái nên còn được xem là biểu tượng của sức sống bền bỉ, gia đình hòa thuận và phát triển lâu dài.

Dù những ý nghĩa phong thủy này chỉ mang tính tham khảo, xét về công năng thực tế, một cây nhãn được trồng đúng vị trí vẫn có thể vừa cho quả, tạo bóng mát và đem lại một khoảng xanh đáng giá cho sân nhà.

Lưu ý khi trồng cây nhãn trong sân nhà - Không trồng quá sát cửa chính, móng hoặc tường nhà vì cây trưởng thành có tán và bộ rễ lớn. - Chọn nơi có đủ ánh sáng và đất thoát nước tốt. - Cắt tỉa cành định kỳ để cây không che kín mặt tiền. - Theo dõi bọ xít, nhện, rầy và các loại sâu bệnh thường gặp. - Không tự dùng lá, hạt, rễ hay vỏ cây làm thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Tổng hợp