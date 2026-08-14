NASA công bố khoảnh khắc nhật thực toàn phần tuyệt đẹp từ độ cao 15.240 mét: Đây chính là sự trùng hợp kỳ diệu của vũ trụ

Cảnh tượng hiếm có này - một nhật thực toàn phần - được ghi lại ở San Millán de los Caballeros, Tây Ban Nha, vào ngày 12 tháng 8.

Ảnh: NASA

Mặt Trời lớn hơn Mặt Trăng 400 lần, nhưng nhờ một sự trùng hợp của vũ trụ, nó cũng ở xa hơn 400 lần. Điều này có nghĩa là chúng trông có kích thước bằng nhau trên bầu trời của chúng ta trong khoảnh khắc kỳ diệu. Khi Mặt Trăng đi qua phía trước, nó có thể che khuất hoàn toàn Mặt Trời.

Video của NASA ghi lại khoảnh khắc nhật thực toàn phần ngày 12/8, cắt từ phát sóng trực tiếp của NASA

Ngày 12 tháng 8 năm 2026, Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất đã thẳng hàng, tạo ra hiện tượng nhật thực toàn phần. Lần cuối cùng hiện tượng thiên văn này xảy ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, vùng nhật thực toàn phần trải dài khắp Bắc Mỹ, mang đến cho hàng triệu người cơ hội chiêm ngưỡng vành nhật hoa của Mặt Trời. Năm 2026, các địa điểm quan sát hạn chế hơn; chỉ một số ít khu vực trên đất liền ở Bắc bán cầu, bao gồm một phần của Iceland và Tây Ban Nha, nằm trong vùng nhật thực toàn phần.

Máy bay tầm cao WB-57 của NASA đã thực hiện nhiệm vụ ghi lại hiện tượng nhật thực toàn phần vào thứ Tư vừa qua.

Chiếc WB-57, loại máy bay mà NASA đã sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từ những năm 1970, đã cất cánh từ Iceland và bay theo bóng của Mặt Trăng, cho phép những người bên trong quan sát nhật thực toàn phần lâu hơn từ trên không.

Máy bay NASA WB-57.

Chiếc máy bay phản lực này bay ở độ cao 50.000 feet (15.240 mét) để tránh bị mây che khuất. Đây là độ cao cao hơn gần 3 dặm (4.828 mét) so với máy bay chở khách thông thường - mặc dù WB-57 có khả năng bay ở độ cao lên đến 63.000 feet (19.202 mét).

NASA cho biết, việc bay theo đường đi của nhật thực với tốc độ 460 dặm/giờ (205 m/s) sẽ kéo dài thời gian quan sát hiện tượng thiên văn này lên gần 3 phút trên không, so với 2 phút 18 giây trên mặt đất.

Nguồn: NASA