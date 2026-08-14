Anh trai giả mạo danh tính em trai để vào đại học, nhiều năm sau bị tố cáo, nhà trường ra quyết định: "Thu hồi bằng cử nhân"

Một vụ việc hy hữu liên quan đến việc mạo danh để vào đại học đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, khi người tố cáo chính là em trai của người bị tố. Người em cho biết anh trai từng sử dụng danh tính của mình để nhập học Đại học Tương Đàm (Xiangtan University), trong khi bản thân anh có thành tích thi đại học thấp hơn.

Theo đó, ngày 11/8 vừa qua, người em là Đường Hướng Tây (tên nhân vật đã được thay đổi) chia sẻ với China News Service rằng hai anh em vốn mang họ Phan. Trước đây, anh trai có tên là Phan Đào, còn người em là Phan Hướng Đông. Sau khi được cho làm con nuôi, người em đổi họ thành Đường và mang tên Đường Hướng Tây.

Theo lời kể của Đường Hướng Tây, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2001, hai anh em cùng tham gia kỳ thi. Người em đủ điểm để được nhận vào Đại học Tương Đàm nhưng không theo học mà quyết định thi lại vào năm sau. Trong khi đó, người anh có điểm thấp hơn lại sử dụng danh tính của em trai để nhập học tại trường này.

Đường Hướng Tây cho biết trước khi anh trai lấy danh tính Đường Hướng Đông để nhập học, những người xung quanh đều biết anh mang tên Phan Đào. Sau khi thi lại vào năm tiếp theo, người em đã đỗ vào Đại học Nhân dân Trung Quốc, một trong những trường đại học hàng đầu nước này.

Tuy nhiên, phía người anh lại phủ nhận việc từng sử dụng tên Phan Đào. Trong một lần trả lời truyền thông trước đó, ông khẳng định mình chưa bao giờ dùng tên này và từ trước đến nay vẫn mang tên Đường Hướng Đông.

Vụ việc bắt đầu được đưa ra ánh sáng sau một tranh chấp liên quan đến bất động sản tại Bắc Kinh. Năm 2017, hai anh em đưa nhau ra tòa vì vấn đề sang tên một căn nhà. Sau khi người em thua kiện, ông đã tố cáo anh trai với Đại học Tương Đàm, cho rằng anh đã sử dụng danh tính và tư cách trúng tuyển đại học của mình để nhập học.

Đại học 2 lần thu hồi bằng, người anh liên tục khởi kiện

Tháng 8/2018, Đại học Tương Đàm ra quyết định hành chính, xác định có người đã mạo danh Đường Hướng Đông để đến trường học tập và quyết định thu hồi bằng cử nhân của ông. Không đồng ý với quyết định này, tháng 9 cùng năm, Đường Hướng Đông khởi kiện Đại học Tương Đàm tại Tòa án nhân dân quận Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm, yêu cầu hủy quyết định thu hồi bằng.

Vụ kiện kéo dài qua nhiều cấp xét xử. Sau khi trải qua xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và tái thẩm, đến tháng 8/2025, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Nam đưa ra phán quyết cuối cùng, cho rằng Đại học Tương Đàm đã vi phạm nguyên tắc về trình tự, thủ tục khi ra quyết định thu hồi bằng. Tòa tuyên hủy quyết định thu hồi bằng cử nhân được trường ban hành năm 2018, đồng thời yêu cầu Đại học Tương Đàm đưa ra quyết định hành chính mới trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bản án có hiệu lực.

Đại học Tương Đàm (Xiangtan University)

Trong thời gian tranh chấp kéo dài, dựa trên quyết định thu hồi bằng cử nhân nói trên, bằng thạc sĩ, tiến sĩ và các văn bằng, học vị khác của Đường Hướng Đông cũng bị thu hồi. Đăng ký hộ khẩu của ông tại Bắc Kinh cũng bị hủy do bị xác định có hành vi gian dối trong quá trình đăng ký.

Sau khi quyết định thu hồi bằng lần đầu bị tòa án hủy bỏ, Đại học Tương Đàm ngày 18/11/2025 tiếp tục ban hành một quyết định mới, một lần nữa thu hồi bằng cử nhân của Đường Hướng Đông với lý do "mạo danh để nhập học".

Đến năm 2026, Đường Hướng Đông tiếp tục khởi kiện Đại học Tương Đàm liên quan đến quyết định thu hồi bằng lần thứ 2. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 18/8 tại Tòa án nhân dân quận Nhạc Đường, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam.

Trong phiên tòa lần này, Đường Hướng Tây sẽ tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời trực tiếp đối chất về những cáo buộc liên quan đến việc anh trai sử dụng danh tính của mình để vào đại học.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là vụ tranh chấp kéo dài hơn 7 năm và vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Người anh tiếp tục phủ nhận việc mạo danh, trong khi người em kiên quyết giữ nguyên cáo buộc. Cả hai bên sẽ tiếp tục đưa ra quan điểm tại phiên tòa ngày 18/8 tới đây.

Theo QQ