Con đỗ đại học, bố mẹ mời cả làng ăn mừng nhưng một câu nói của hàng xóm khiến cả nhà chạnh lòng

Mỗi mùa công bố kết quả thi đại học, có gia đình vỡ òa vì con đạt được nguyện vọng mong muốn, cũng có những phụ huynh vẫn đang thấp thỏm chờ tin. Với nhiều người, việc con đỗ đại học không chỉ là một kết quả học tập mà còn là dấu mốc sau nhiều năm con cố gắng và cha mẹ đồng hành. Vì vậy, chuyện tổ chức một bữa cơm nhỏ để chia vui với người thân, hàng xóm cũng là điều khá tự nhiên.

Thế nhưng, không phải ai cũng đón nhận niềm vui ấy theo cùng một cách. Một câu nói tưởng như đùa vui, một món tiền mừng đi kèm lời nhận xét hay thái độ có phần lạnh nhạt đôi khi cũng đủ khiến một gia đình đang vui trở nên hụt hẫng.

Một cô gái tên Thiển Thiển đến từ Trung Quốc cũng từng trải qua cảm giác ấy sau khi nhận được thông báo trúng tuyển Đại học Tây Nam (Trùng Khánh, Trung Quốc). Trước đó, trong những ngày chờ kết quả, cô gần như chỉ nằm trong phòng vì lo lắng, không biết mình có thể đỗ trường nào. Đến khi một người bạn gọi điện báo tin, cô mới biết mình đã đỗ đại học và vui đến mức bật dậy khỏi giường.

Biết tin con đỗ đại học, bố mẹ Thiển Thiển lập tức chuẩn bị một bữa tiệc để mời bà con trong làng đến chung vui. Gia đình đặt một con lợn, hơn chục con gà và chuẩn bị rất nhiều món ăn. Vì nhà không đủ chỗ kê bàn, bố cô còn phải bàn với hàng xóm để mở rộng không gian tổ chức. Trưởng thôn cũng dùng loa thông báo để mọi người biết gia đình có con đỗ đại học và mời bà con đến chung vui.

Một bữa cơm mừng con đỗ đại học có thể là khoảnh khắc đáng nhớ của cả gia đình sau nhiều năm đồng hành cùng con (Ảnh minh họa)

Khi mọi người đã gần đến đông đủ, bố Thiển Thiển cùng trưởng thôn đi từng bàn chúc rượu. Đến một bàn của người họ hàng lớn tuổi, ông này đưa cho bố cô 200 tệ (khoảng và nói đại ý rằng con đỗ đại học là chuyện đáng mừng, nhưng gia đình không khá giả thì cũng không cần tổ chức quá lớn, coi số tiền này như tiền đi đường cho cô.

Bố Thiển Thiển từ chối nhận nhưng người đàn ông vẫn nhét tiền vào túi ông rồi quay lại bàn. Điều khiến bố cô buồn hơn là sau đó ông nghe thấy những lời bàn tán phía sau, cho rằng cô chỉ đỗ một trường bình thường chứ không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại - hai ngôi trường vốn nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, vậy mà gia đình lại tổ chức linh đình.

Mẹ Thiển Thiển tình cờ nghe được câu chuyện khi đang bê đồ ăn. Sau khi khách ra về, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi vì chuyện này. Còn Thiển Thiển chỉ lặng lẽ đứng một góc, thậm chí cảm thấy mọi chuyện xảy ra là do mình chưa đủ giỏi.

Vì sao niềm vui của một gia đình đôi khi lại khiến người khác khó xử?

Câu chuyện trên không nhất thiết phản ánh cách ứng xử của tất cả các gia đình, nhưng lại cho thấy một thực tế khá quen thuộc. Khi một đứa trẻ đạt được thành tích, cha mẹ thường muốn chia sẻ niềm vui với những người xung quanh. Tuy nhiên, người nhận tin có thể đang có hoàn cảnh, suy nghĩ hoặc mối quan tâm hoàn toàn khác.

Có người vui thật lòng nhưng không biết phải thể hiện thế nào. Có người ngại chuyện quà cáp, tiền mừng vì sợ sau khi chúc mừng lại phát sinh một khoản "nghĩa vụ" trong những dịp tương tự. Cũng có người vô thức so sánh thành tích của con mình với con nhà khác, từ đó khó có thể đón nhận niềm vui của người khác một cách hoàn toàn thoải mái.

Những phản ứng như vậy có thể khiến người chia sẻ hụt hẫng, nhưng cũng cho thấy một điều khá đơn giản, rằngniềm vui của mỗi gia đình không phải lúc nào cũng trở thành niềm vui của tất cả mọi người.

Thành tích của mỗi học sinh là một dấu mốc riêng, không nên trở thành lý do để các gia đình so sánh với nhau (Ảnh minh họa)

Thành tích của con không cần trở thành cuộc đua giữa các gia đình

Một lý do dễ khiến những câu chuyện chúc mừng thành tích trở nên nhạy cảm là tâm lý so sánh. Khi một gia đình khoe con đỗ trường tốt, một số phụ huynh có thể vô thức nghĩ đến kết quả của con mình. Nếu con nhà mình chưa đạt được điều tương tự, cảm giác chạnh lòng là điều khó tránh.

Tuy nhiên, việc một đứa trẻ đỗ trường nào không phải là thước đo giá trị của một gia đình. Việc trúng tuyển vào một ngôi trường dù top đầu hay chỉ thuộc nhóm bình thường chỉ là một phần trong hành trình của mỗi người. Quan trọng hơn là đứa trẻ đã cố gắng như thế nào, lựa chọn con đường nào và có thể sống tốt với lựa chọn ấy ra sao.

Với những gia đình muốn chia sẻ niềm vui, một bữa cơm thân mật hoặc vài lời thông báo với người thân là hoàn toàn đủ. Không cần biến thành tích của con thành một cuộc so sánh, cũng không cần đặt người khác vào tình huống phải đáp lại bằng tiền mừng hay những lời chúc thật long trọng.

Ngược lại, khi nhận được tin vui của một gia đình khác, một lời chúc đơn giản cũng đã là sự tử tế. Không cần phải đánh giá trường tốt hay trường chưa tốt, cũng không nhất thiết phải lập tức nhắc đến những mục tiêu lớn hơn. Đôi khi, chỉ một câu "Chúc mừng con nhé" cũng đủ để người đang vui cảm thấy niềm vui của mình được trân trọng.

Cuối cùng, kỳ thi đại học chỉ là một cột mốc trong rất nhiều cột mốc của cuộc đời. Điều đáng nhớ nhất sau một mùa thi không phải là gia đình đã nhận được bao nhiêu lời chúc hay có bao nhiêu người đến dự tiệc, mà là khoảnh khắc cha mẹ nhìn thấy con mình bước thêm một bước trên con đường trưởng thành.

Vì vậy, nếu con đỗ đại học, cứ vui mừng. Nếu muốn tổ chức một bữa cơm để cảm ơn những người đã yêu thương và đồng hành với gia đình, cũng chẳng có gì sai. Chỉ cần nhớ rằng thành tích của con là niềm vui của gia đình mình, không phải một cuộc thi với hàng xóm hay họ hàng.

Theo QQ