Bức tranh học phí ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế năm 2026

Cùng với việc công bố đề án tuyển sinh năm 2026, nhiều trường đại học cũng điều chỉnh học phí theo lộ trình tự chủ được phê duyệt. Trong đó, học phí của hai nhóm ngành thu hút đông thí sinh là ngành Công nghệ thông tin và Kinh tế có sự phân hóa rõ rệt giữa các trường và từng chương trình đào tạo.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính thuộc chương trình chuẩn có học phí từ 28-40 triệu đồng mỗi năm học. Trong khi đó, các chương trình Elitech mức thu cao hơn.

Cụ thể, chương trình Công nghệ thông tin Global ICT có học phí khoảng 35-50 triệu đồng mỗi năm, các chương trình Công nghệ thông tin Việt - Nhật và Công nghệ thông tin Việt - Pháp dao động từ 40-50 triệu đồng mỗi năm. Riêng chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có học phí gần 68 triệu đồng mỗi năm, thuộc nhóm có mức thu cao nhất của trường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng áp dụng nhiều mức học phí khác nhau tùy chương trình đào tạo.

Theo thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027, các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ Đa phương tiện, Công nghệ Internet vạn vật (IoT), Kỹ thuật dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo vạn vật, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa học máy tính hay Công nghệ vi mạch bán dẫn đều áp dụng mức học phí 1,1 triệu đồng mỗi tín chỉ.

Với các chương trình tiên tiến, đặc thù thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, học phí là 1,24 triệu đồng mỗi tín chỉ.

Cùng một ngành nhưng học phí tại nhiều trường đại học năm học 2026-2027 sẽ có sự khác biệt. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Trong khi đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội có mức thu thấp hơn so với một số trường kỹ thuật khác. Nhà trường quy định học phí chương trình chuẩn năm học 2026-2027 là 770.000 đồng mỗi tín chỉ, còn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 1,1 triệu đồng mỗi tín chỉ.

Theo kế hoạch đào tạo năm thứ nhất, tổng học phí của sinh viên chương trình chuẩn dự kiến khoảng 25-31 triệu đồng, trong khi chương trình đào tạo bằng tiếng Anh dao động từ 36-44 triệu đồng, tùy từng ngành và số lượng tín chỉ đăng ký.

Đối với các nhóm trường kinh tế, theo đề án tuyển sinh của Đại học Kinh tế quốc dân, học phí chương trình chính quy chuẩn năm 2026 dự kiến 20-28 triệu đồng mỗi năm học. Trong khi đó, các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) và chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có học phí 41-68 triệu đồng mỗi năm học.

Tại Đại học Ngoại thương, học phí năm học 2026-2027 dao động 28-88 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, chương trình hợp tác với Đại học Queensland tiếp tục là chương trình có mức học phí cao nhất, lên tới 88 triệu đồng mỗi năm.

Đối với các chương trình tiên tiến ở những ngành đào tạo thế mạnh như Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh hay Tài chính - Ngân hàng, học phí dự kiến từ 77-80 triệu đồng mỗi năm, tăng khoảng 4-5 triệu đồng so với kỳ tuyển sinh trước.

Đại học Thương mại tiếp tục duy trì hai mức học phí tương ứng với từng loại hình đào tạo. Cụ thể, học phí chương trình chuẩn dao động từ 2,5 - 3 triệu đồng mỗi tháng tùy ngành học, trong khi chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) có mức học phí hơn 4 triệu đồng mỗi tháng.

Tại Học viện Ngân hàng, học phí chương trình chuẩn khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Pháp luật dự kiến là 825.000 đồng mỗi tín chỉ, tương đương khoảng 27,8 triệu đồng mỗi năm học theo tiến độ học tập thông thường. Với khối ngành Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê, học phí là 871.000 đồng mỗi tín chỉ, tương đương khoảng 29,4 triệu đồng mỗi năm. Các chương trình chất lượng cao được áp dụng chung mức học phí 1,252 triệu đồng mỗi tín chỉ, tương đương khoảng 45 triệu đồng mỗi năm học.

Trong khi đó, Học viện Tài chính dự kiến thu học phí chương trình chuẩn từ 25-35 triệu đồng mỗi sinh viên mỗi năm học. Đối với các chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế, học phí dự kiến từ 50-55 triệu đồng mỗi năm.

Đối với thí sinh chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học, việc tìm hiểu kỹ mức học phí của từng chương trình ngay từ giai đoạn đăng ký xét tuyển sẽ giúp thí sinh và gia đình chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, đồng thời lựa chọn được chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện kinh tế và mục tiêu phát triển lâu dài.