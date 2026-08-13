90% người mê đồ ngọt không biết công dụng của những chiếc lỗ trên bánh quy

Nếu từng ăn các loại cracker như bánh quy mặn, bánh quy phô mai, có thể bạn đã không ít lần tự hỏi: Những lỗ nhỏ này để làm gì?

Câu trả lời nằm ở chính quá trình sản xuất.

Không phải chi tiết trang trí

Theo Allrecipes - website chuyên về công thức nấu ăn và nội dung ẩm thực lớn của Mỹ, các lỗ trên cracker được gọi là "docking holes", được tạo ra trên bề mặt bột trước khi nướng nhằm giúp hơi nước thoát ra trong quá trình gia nhiệt. Nhờ đó, bánh không bị phồng lên thành những túi khí lớn và vẫn giữ được hình dạng phẳng, giòn.

Theo đó, khi bột được đưa vào lò nướng, lượng nước bên trong sẽ chuyển thành hơi. Nếu hơi nước và khí bị giữ lại trong lớp bột, chúng có thể tạo ra các túi khí khiến bánh phồng lên, biến dạng hoặc xuất hiện những phần rỗng lớn bên trong.

Vì vậy, các lỗ nhỏ được những người thợ làm bánh tạo ra trước khi nướng tạo ra những đường thoát cho hơi nước. Đây là một kỹ thuật được gọi là docking, giúp hạn chế hiện tượng bột phồng và hỗ trợ bánh chín đều hơn. Nếu những chiếc bánh quy không được đục lỗ, thành phẩm có thể không còn giữ được đặc trưng vốn có: mỏng, phẳng và giòn.

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Số lượng và vị trí lỗ cũng không phải ngẫu nhiên

Điều thú vị là các nhà sản xuất không đục lỗ một cách tùy ý. Theo Allrecipes, số lượng và khoảng cách giữa các lỗ có thể ảnh hưởng đến kết cấu của bánh. Quá ít lỗ có thể khiến hơi nước không thoát đủ, trong khi bố trí quá dày có thể làm bánh trở nên khô và cứng hơn.

Khoảng cách giữa các lỗ cũng rất quan trọng. "Nếu các lỗ quá gần nhau, bánh quy sẽ bị khô và khó nhai. Nếu các lỗ quá xa nhau, bánh quy sẽ dễ bị vỡ vụn", Kristen Sirbak,chủ cửa hàng bánh ngọt Beverly's Pastry Shop ở Pottstown, Pennsylvania, cho biết.

Ở quy mô công nghiệp, công đoạn này được thực hiện bằng máy để tạo ra các lỗ với kích thước và khoảng cách đồng đều. Allrecipes dẫn lời Zach Wyer, Giám đốc tiếp thị thương hiệu của Kellogg's Crackers, cho biết những lỗ nhỏ này còn giúp các lớp bột giữ được cấu trúc trong quá trình nướng.

Không chỉ xuất hiện trên bánh quy, kỹ thuật đục lỗ trên bột còn được sử dụng trong một số công thức làm bánh khác. Việc "docking" bột có thể giúp hạn chế các bong bóng khí lớn hình thành khi nướng và tạo ra lớp bánh đồng đều hơn.

Khi nhiệt độ tăng, hơi nước có xu hướng giãn nở. Những chiếc lỗ nhỏ trên bề mặt giúp hơi thoát ra thay vì bị mắc kẹt giữa các lớp bột. Nhờ đó, bánh hạn chế hình thành các bong bóng lớn, đồng thời có thể đạt được kết cấu mỏng và giòn đặc trưng.

Tuy nhiên, không phải loại bánh quy nào cũng có những lỗ nhỏ này. Theo Allrecipes, một số loại bánh không được đục lỗ theo cách quen thuộc. Điều này phụ thuộc vào công thức, cấu trúc và cách sản xuất từng loại bánh và không phải bánh quy nào cũng cần những chiếc lỗ này để đạt kết cấu mong muốn.

(Tổng hợp)