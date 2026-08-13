Chùm ảnh NHẬT THỰC toàn phần vừa xuất hiện trên Trái đất: 2 phút phép màu bóng tối bao trùm, ban ngày biến thành màn đêm
Mặt trăng nhỏ bé đã che khuất hoàn toàn Mặt trời trong khoảnh khắc hiếm hoi.
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Ngày 12/8, nhật thực toàn phần đã quét qua châu Âu và hàng triệu người đổ xô đến các địa điểm quan sát lý tưởng trên khắp Iceland và Tây Ban Nha để chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.
Hiện tượng thiên văn này xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển giữa Mặt Trời và Trái Đất, tạo ra một bóng tối trên hành tinh của chúng ta, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời ở một số khu vực trên thế giới.
Người dân ở Greenland, Iceland, miền bắc nước Nga, Tây Ban Nha và một phần nhỏ của Bồ Đào Nha đã chứng kiến bầu trời tối sầm lại trong khoảng hai phút. Những người ở Tây Ban Nha đã được tận hưởng một hiện tượng nhật thực hoàng hôn hiếm hoi và sau đó được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc hình lưỡi liềm.
Trong khi đó, hiện tượng nhật thực một phần, trong đó mặt trăng dường như "cắn" một phần mặt trời, đã xảy ra ở miền bắc Hoa Kỳ, Canada, phần lớn châu Âu và tây bắc châu Phi.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1905, lục địa Tây Ban Nha có thể chứng kiến Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời. Nhưng thời gian chờ đợi hiện tượng tương tự tiếp theo sẽ không quá lâu. Theo NASA, lần nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ đi qua miền nam Tây Ban Nha, Bắc Phi, Ả Rập Xê Út và Yemen vào ngày 2 tháng 8 năm 2027.
Dưới đây là những bức hình ấn tượng ghi lại nhật thực toàn phần năm nay:
Nguồn: CNN
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