Cách dạy dỗ không nhiều lời của một ông bố khiến cả MXH tán thưởng: Sau 20 ngày, con từ hư thành ngoan, thay đổi 180 độ!

Hiện nay, nhiều gia đình gặp chung bế tắc: Con cái chán học, tự nhốt mình trong phòng và chìm đắm vào game. Không ít cha mẹ nuông chiều, gánh vác hết việc nhà với hi vọng con nghỉ ngơi đủ sẽ tự quay lại việc học. Nhưng càng ở trong "vùng an toàn" không áp lực, trẻ càng mất dần năng lực cố gắng, sợ khó khăn và thoái hóa.

Mới đây, câu chuyện về người cha tên Hảo Kiệt ở Nghĩa Ô (Trung Quốc) cùng con trai 14 tuổi chán học đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Khi nghe con thốt ra câu: "Học vất vả quá, sau này cùng lắm con đi giao hàng đồ ăn, vẫn sống tốt", người cha không mắng mỏ hay áp đặt, mà quyết định đưa con đi trải nghiệm thực tế ngay giữa cái nóng gay gắt của mùa hè.

Chuyến trải nghiệm thực tế giữa ngày hè 40 độ C

Hai bố con đề ra quy tắc nghiêm ngặt: Thứ nhất, chỉ có 100 nhân dân tệ tiền vốn, mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt đều phải gói gọn trong số tiền này. Thứ hai Việc nhận đơn, tính toán lộ trình, trao đổi với khách do cậu con tự quyết định và chịu trách nhiệm.

Thứ ba, người bố chỉ lái xe máy chở đi, hoàn toàn không can thiệp hay giúp đỡ khi gặp sự cố, bị khách phàn nàn hay giao hàng trễ.

Cậu bé được bố cho trải nghiệm công việc giao hàng

Dưới cái nắng gắt 40 độ C, cậu bé vốn quen ở phòng điều hòa nay phải len lỏi khắp các con phố để giật đơn, thậm chí không kịp ăn trưa và phải nhận thái độ gắt gao từ khách hàng. Chỉ sau một tuần, làn da cậu rám nắng, mệt nhoài mỗi khi lên xe.

Sau 20 ngày đồng hành, điều thay đổi không chỉ là thái độ của người con mà còn là mối quan hệ cha con vốn căng thẳng từ lâu. Cậu bé biết lắng nghe, học cách chi tiêu hợp lý và kiên nhẫn chịu áp lực. Quan trọng nhất, cậu nhận ra rằng: Chỉ khi nếm trải sự vất vả của việc kiếm sống mới hiểu được, ngồi yên bình trong lớp học tập chính là con đường nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất.

4 "cái khổ" trẻ cần trải nghiệm để trưởng thành

Câu chuyện này là minh chứng rằng sự êm đềm quá mức sẽ bào mòn trách nhiệm và nghị lực của đứa trẻ. Để giúp con thoát khỏi tình trạng buông xuôi, cha mẹ nên dũng cảm cho con tự nếm trải 4 bài học vất vả này:

1. Khổ vì tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình: Trẻ nghỉ học, trốn vào game thực chất là sợ thất bại. Cha mẹ cần buông tay trong các việc nhỏ: để trẻ tự quản lý thời gian, tự gói gém tiền tiêu xài và tự gánh chịu hậu quả nếu lãng phí thời gian. Nhận ra cha mẹ không thể gánh vác thay cả đời, trẻ mới biết trân trọng từng lựa chọn.

2. Khổ vì vấp ngã và bị từ chối: Sống trong sự chiều chuộng tuyệt đối khiến trẻ mỏng manh, dễ gục ngã trước áp lực. Xã hội thực tế không nuông chiều ai. Cha mẹ không cần cố tình tạo ra bi kịch, nhưng hãy kiên quyết từ chối những đòi hỏi vô lý, để trẻ tự đối mặt với mâu thuẫn và thất bại, từ đó rèn luyện bản lĩnh vững vàng.

3. Khổ vì trì hoãn sự hài lòng, kiểm soát ham muốn: Game và video ngắn mang lại niềm vui tức thì, khiến trẻ mất đi sự kiên nhẫn cho việc học. Cha mẹ nên giới hạn thời gian giải trí, hướng con đến các sở thích dài hạn (đọc sách, chơi nhạc cụ, trồng cây) và yêu cầu con lao động để đạt được món đồ mong muốn. Khả năng tự chủ này sẽ giúp trẻ thoát khỏi sự phụ thuộc vào thế giới ảo.

4. Khổ vì tập tự lập và buông bỏ sự bao bọc: Sự kềm kẹp hay phục vụ 24/7 chỉ khiến trẻ thêm ỷ lại. Cha mẹ hãy giữ khoảng cách hợp lý, cổ vũ con tham gia các hoạt động thực tế ngoài xã hội và sống tốt phần việc của mình. Sự buông tay đúng lúc là niềm tin giúp trẻ tự chữa lành và thực sự trưởng thành.

Yêu thương chân chính không phải là tạo ra một nhà kính chăn êm nệm ấm cả đời, mà là rèn cho con đôi cánh đủ vững vàng trước sóng gió. Đừng ngại thả tay để con va vấp, bởi chỉ khi đi qua gian khổ, trẻ mới có thể làm chủ cuộc đời mình.