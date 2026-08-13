Vì sao đáy nhiều chiếc nồi có những vòng tròn đồng tâm? Hóa ra không hề vô nghĩa

Quan sát kỹ đáy một số chiếc nồi inox hoặc chảo kim loại, có thể thấy nhiều đường tròn chạy đều quanh tâm. Chúng thường có dạng những đường mảnh, liên tiếp và khá đồng đều.

Trong một số trường hợp, đây đơn giản là dấu vết được tạo ra trong quá trình gia công bề mặt kim loại.

Để đáy nồi đạt độ phẳng và kích thước chính xác, nhà sản xuất có thể sử dụng các công đoạn như tiện, mài hoặc xử lý cơ học. Khi dụng cụ gia công chuyển động quanh tâm của chi tiết, các đường tròn đồng tâm có thể được để lại trên bề mặt.

Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở những sản phẩm có bề mặt kim loại được gia công cơ học mà không phủ thêm một lớp hoàn thiện che khuất dấu vết.

Tài liệu về quá trình hoàn thiện dụng cụ nấu bằng gang cũng cho thấy bề mặt đáy có thể được gia công cơ học nhằm tạo độ phẳng và cải thiện khả năng tiếp xúc với bếp.

Nói cách khác, không phải mọi vòng tròn dưới đáy nồi đều được tạo ra với một công dụng riêng biệt. Một số chỉ đơn giản là "dấu vết" của quá trình sản xuất.

Vòng tròn đồng tâm dưới đáy nồi (ảnh minh họa).

Các vòng tròn được thiết kế có chủ đích

Điều thú vị là có những sản phẩm mà các đường tròn, gờ hoặc rãnh dưới đáy thực sự là một phần trong thiết kế của nhà sản xuất.

Một số loại dụng cụ nấu sử dụng các cấu trúc dạng gờ và rãnh để kiểm soát cách bề mặt tiếp xúc với nhiệt. Điều này có ý nghĩa bởi khi đặt nồi lên bếp, nhiệt không phải lúc nào cũng truyền đều tới toàn bộ đáy. Vùng ngay phía trên nguồn nhiệt có thể nóng nhanh hơn những khu vực xung quanh.

Một thiết kế đáy phù hợp, kết hợp với vật liệu dẫn nhiệt tốt, có thể giúp nhiệt được phân bổ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ nhìn thấy nhiều vòng tròn dưới đáy nồi là có thể kết luận nồi truyền nhiệt tốt. Hiệu quả này phụ thuộc nhiều hơn vào vật liệu, độ dày và cấu tạo đáy.

Đặc biệt, những chiếc nồi có đáy nhiều lớp thường sử dụng các kim loại khác nhau để tận dụng ưu điểm của từng vật liệu. Chẳng hạn, lớp nhôm có khả năng dẫn nhiệt tốt có thể được kết hợp với inox để tạo ra đáy vừa truyền nhiệt hiệu quả vừa phù hợp với việc sử dụng lâu dài.

Có loại vòng tròn còn liên quan đến lớp chống dính

Ở một số dòng chảo, các vòng tròn đồng tâm không chỉ nằm ở mặt dưới mà còn được sử dụng như một phần của cấu trúc bề mặt nấu.

Một số thiết kế tạo ra hệ thống gờ cao xen kẽ với rãnh thấp. Lớp chống dính được bố trí trong các khu vực thấp hơn, trong khi phần gờ có thể giúp giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp giữa dụng cụ nấu bằng kim loại và lớp phủ.

Bằng sáng chế của Meyer Manufacturing mô tả một thiết kế sử dụng các rãnh tròn đồng tâm và vùng gờ xen kẽ nhằm bảo vệ lớp chống dính. Hãng Circulon cũng sử dụng cấu trúc rãnh/gờ trên một số dòng dụng cụ nấu và cho biết thiết kế này giúp bảo vệ lớp chống dính.

Như vậy, một đường tròn nhìn rất đơn giản dưới đáy nồi đôi khi lại là kết quả của cả quá trình tính toán về vật liệu, nhiệt và độ bền của sản phẩm.