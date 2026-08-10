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90% người dùng không biết vì sao đầu móc thước cuộn luôn lỏng lẻo

| | Sống

90% người dùng không biết vì sao đầu móc thước cuộn luôn lỏng lẻo

Chi tiết khiến nhiều người tưởng chiếc thước cuộn đã bị hỏng thực chất lại là một thiết kế có chủ ý.

Thước cuộn là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu cầm phần móc kim loại ở đầu thước và thử kéo nhẹ, bạn sẽ thấy nó có thể dịch chuyển qua lại một khoảng nhỏ.

Nhiều người có thể cho rằng chiếc móc đã bị lỏng sau thời gian sử dụng. Thực tế, trên những chiếc thước cuộn có thiết kế này, độ "lỏng" lại đóng vai trò quan trọng đối với việc đo đạc.

Vì sao đầu móc thước cuộn lại dịch chuyển?

Theo Stanley, phần móc ở đầu một số loại thước cuộn được thiết kế theo cơ chế "Tru-Zero", cho phép móc dịch chuyển để người dùng có thể đo chính xác cả khi móc thước vào cạnh vật lẫn khi tỳ đầu thước vào một bề mặt.

Nguyên nhân nằm ở chính độ dày của miếng kim loại ở đầu thước.

Khi cần đo chiều dài một tấm gỗ chẳng hạn, người dùng thường móc đầu thước vào mép ngoài của tấm gỗ rồi kéo dây thước. Lúc này, phần móc được kéo ra phía ngoài.

90% người dùng không biết vì sao đầu móc thước cuộn luôn lỏng lẻo - Ảnh 2.Vì sao cục nóng điều hòa không cần che chắn?

Nhiều gia đình dùng bạt phủ hoặc dựng hộp bao kín quanh cục nóng điều hòa vì lo thiết bị có thể chịu tác động của nắng mưa, nhanh hỏng. Tuy nhiên, đó là sai lầm.

Ngược lại, nếu muốn đo khoảng cách bên trong, chẳng hạn từ một bức tường đến vật khác, người dùng có thể đẩy đầu thước sát vào tường. Khi đó, miếng móc sẽ dịch chuyển ngược vào phía trong.

Khoảng dịch chuyển nhỏ này giúp bù lại độ dày của chính chiếc móc kim loại. Nhờ vậy, người dùng không phải tự cộng hoặc trừ phần chiều dài bị ảnh hưởng bởi chiếc móc khi chuyển giữa hai cách đo.

Nói cách khác, nếu miếng kim loại bị cố định hoàn toàn, độ dày của nó có thể khiến kết quả đo bị sai lệch tùy theo cách sử dụng.

Đầu móc hơi lỏng chưa chắc là thước bị hỏng

Chính vì có thể dịch chuyển nên khi cầm đầu móc bằng tay, người dùng thường cảm thấy bộ phận này hơi "rơ". Đây không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy chiếc thước bị lỗi.

Ở những mẫu sử dụng cơ chế đầu móc di động, sự dịch chuyển nhỏ là một phần của thiết kế.

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa đầu móc càng lỏng càng tốt. Nếu bộ phận này bị cong, biến dạng hoặc có độ rơ bất thường do va đập và sử dụng lâu ngày, độ chính xác của phép đo vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, lần tới khi thấy miếng kim loại ở đầu chiếc thước cuộn hơi dịch chuyển, đừng vội tìm cách siết chặt nó. Chi tiết tưởng như một lỗi nhỏ ấy thực chất lại có nhiệm vụ riêng.

Theo Stanley, M.T


Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ mới

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