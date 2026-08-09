Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Theo quyết định, thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 10/8/2026, thời hạn không quá 30 ngày làm việc.

Việc tạm đình chỉ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624-CV/UBKTTU ngày 7/8/2026 và Kết luận số 1144-KL/ĐU ngày 9/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định số 2014/QĐ-UBND, phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh kể từ ngày 10/8.

Trước đó, ông Vũ Đình Hưng được phân công làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang, phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Việc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của ngành Giáo dục được duy trì liên tục trong thời gian tạm đình chỉ công tác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi này sẽ tham gia kỳ thi lại đối với các môn thi theo quy định.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thi lại, do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban.

Theo phương án của tỉnh, 328 thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Để bảo đảm tính khách quan, nghiêm túc của kỳ thi, toàn bộ nhân sự phục vụ thi lại được điều động từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức.

Các cán bộ tham gia làm nhiệm vụ sẽ được tập huấn, quán triệt đầy đủ về quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến những sai phạm tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can.

Các bị can bước đầu bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân theo nguyên tắc vi phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu và có đủ căn cứ xác định tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố và công bố thông tin theo quy định.

Việc tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang được thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, trong bối cảnh các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

Cùng với quá trình điều tra, việc tổ chức kỳ thi lại cho 328 thí sinh được tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh và yêu cầu nghiêm túc, công bằng, khách quan của kỳ thi.