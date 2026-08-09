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Trường Đại học Kinh tế - Luật công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 90,01/100

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Trường Đại học Kinh tế - Luật công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 90,01/100

Ngành Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) có điểm chuẩn cao nhất 90,01/100 điểm.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành thuộc 4 lĩnh vực gồm Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý và Luật. Đây là năm đầu tiên trường xét tuyển theo phương thức tổng hợp, với điểm xét tuyển được tính trên thang 100, gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên.

Theo đó, điểm chuẩn năm 2026 của UEL dao động từ 65,01 đến 90,01 điểm.

Ngành Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) có điểm chuẩn cao nhất với 90,01 điểm.

Xếp sau là ngành Kinh doanh quốc tế với 87,94 điểm; Thương mại điện tử 86,73 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 86,46 điểm; Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần) 86,22 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2026 như sau:

Thí sinh có thể tra cứu kết quả tuyển sinh cá nhân từ 8h ngày 10/8 trên cổng thông tin của UEL.

Trường dự kiến tổ chức xác nhận và nhập học trực tuyến từ ngày 12 - 16/8.

Lam Yên/VTC News

VTC NEWS

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