3 loại rau được ví "bổ như sâm": Loại đầu tiên mọc dại đầy đường

Không cần tìm đến những thực phẩm đắt đỏ, ngay trong bữa cơm hằng ngày cũng có nhiều loại rau dân dã sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Trong số đó, 3 loại rau dưới đây thường được ví von là “bổ như sâm”, thậm chí loại đầu tiên còn mọc dại ở nhiều nơi, rất dễ bắt gặp.

Rau sam

Rau sam ( Portulaca oleracea ) là loại cây thân mọng nước, thường mọc dại nhiều ở vườn, ruộng hoặc những khu đất ẩm. Tại Việt Nam, rau sam có thể được chế biến thành nhiều món ăn dân dã.

Điểm đáng chú ý của rau sam là thành phần acid alpha-linolenic (ALA), một dạng acid béo omega-3 có nguồn gốc thực vật.

Một nghiên cứu được đăng trên PubMed cho thấy rau sam chứa nhiều dưỡng chất như kali, magiê, canxi, vitamin C, vitamin E và ALA. Các tác giả cũng đánh giá đây là một loại rau có tiềm năng dinh dưỡng đáng kể.

Rau sam.

Rau sam chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học và chất chống oxy hóa. Chính sự kết hợp giữa vitamin, khoáng chất, acid béo và các hợp chất thực vật khiến rau sam trở thành một trong những loại rau dại đáng chú ý về mặt dinh dưỡng.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, rau sam từ lâu đã được xem là một loại rau có giá trị. Bản Thảo Cương Mục, bộ dược điển nổi tiếng, còn gọi rau sam là "trường thọ thái", nghĩa là "rau trường thọ", nhằm nhấn mạnh những lợi ích của loại rau này đối với sức khỏe.

Tuy nhiên, rau sam cũng chứa oxalate. Vì vậy, không nên hiểu rằng ăn càng nhiều càng tốt, đặc biệt với những người có vấn đề sức khỏe cần kiểm soát lượng oxalate trong khẩu phần.

Rau dền

Rau dền là loại cây có thể mọc tự nhiên ở nhiều khu vực. Rau dền là loại rau giàu dinh dưỡng, nổi bật với hàm lượng sắt, canxi cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100 g rau dền đỏ chứa khoảng 5,4 mg sắt, được xem là nguồn cung cấp sắt khá dồi dào trong nhóm rau xanh. Bên cạnh đó, rau dền còn chứa vitamin A, vitamin K, folate, vitamin B6, kali và chất xơ, góp phần hỗ trợ tạo máu, duy trì sức khỏe xương, thị lực, hệ thần kinh và hoạt động tiêu hóa.

Ngoài ra, nhóm hợp chất phenolic và flavonoid trong rau cũng được quan tâm nhờ hoạt tính chống oxy hóa. Chính vì những lý do này mà rau dền được ví là loại rau "bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc", quý như nhân sâm.

Rau ngót

Rau ngót (Sauropus androgynus) được ví như “sâm của người nghèo” nhờ hàm lượng dinh dưỡng rất đáng chú ý. Không chỉ giàu đạm thực vật, canxi, phốt pho và vitamin C, loại rau này còn cung cấp vitamin nhóm B, vitamin K cùng nhiều axit amin thiết yếu như lysin, methionin, tryptophan, leucin và isoleucin.

Đặc biệt, theo số liệu được dẫn từ cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, 100 g rau ngót chứa khoảng 15,7 mg sắt, cao hơn nhiều so với khoảng 2,6 mg sắt trong 100 g thịt bò. Chính sự phong phú về vitamin, khoáng chất, đạm thực vật và axit amin khiến rau ngót được xem là loại rau dân dã có giá trị bồi bổ cao.



