Hãy dạy con bạn quy tắc "3 không xen - 4 không nói - 5 không giúp": Ra đời sẽ tránh được không ít rắc rối!

Nhiều bậc phụ huynh mải mê dạy con chạy theo điểm số mà quên mất một kỹ năng sống cốt lõi: dạy trẻ cách đối nhân xử thế và tự bảo vệ bản thân trước những rắc rối xã hội. Trẻ nhỏ bẩm sinh nhiệt thành, nhưng nếu thiếu đi sự định hướng về ranh giới, lòng tốt của trẻ rất dễ bị lợi dụng, thậm chí đẩy bản thân vào những nguy hiểm không đáng có.

Để giúp trẻ tự tin bước ra thế giới, cha mẹ nên sớm truyền tải quy tắc ứng xử "3 không xen - 4 không nói - 5 không giúp" dưới đây.

I. 3 Không xen (Ba ranh giới không can thiệp)

Nhà tâm lý học Tăng Kỳ Phong (Trung Quốc) từng nói: "Ranh giới của bờ vực rất rõ ràng nên chúng ta không tiến lại quá gần; nhưng ranh giới của mặt nước lại mơ hồ, nên con người mới hay chết đuối".

Làm người cần có chuẩn mực, quý ở chỗ biết dừng đúng lúc. Bớt xía vào chuyện thiên hạ chính là dạy trẻ giữ vững ranh giới an toàn cho bản thân.

1. Mâu thuẫn của người khác: Không xen vào

Nhiều đứa trẻ thấy bạn bè cãi nhau là muốn nhảy vào làm "hòa giải viên". Nhưng trẻ không biết rằng đó là xung đột của người khác. Đường đột xông vào rất dễ trở thành kẻ làm ơn mắc oán, thậm chí kéo rắc rối vốn không phải của mình về phía bản thân.

Không đứng xem, không phân xử, không chen vào thì mới không bị cuốn vào vòng tranh chấp. Nhiều mâu thuẫn vốn không phân định đúng sai đen trắng, mà là lập trường và lợi ích của mỗi bên. Người ngoài không nhìn rõ toàn cục cũng chẳng thể khuyên lơn, cách tốt nhất là: giữ im lặng quan sát, không đưa ra bình luận.

Ảnh minh họa

2. Cảm xúc tiêu cực của người khác: Không can thiệp

Một người đang chìm trong cảm xúc tồi tệ chẳng khác nào một "quả mìn", ai chạm vào cũng dễ bùng nổ. Dạy trẻ biết "né tránh rủi ro cảm xúc" chính là giúp trẻ tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực, không lãng phí sức lực vô ích. Đám mây đen của người khác thì trẻ không thể xua tan, cố chen vào chỉ khiến bản thân bị ướt mưa.

3. Lựa chọn của người khác: Không can thiệp

Giày có vừa chân hay không chỉ bản thân mới biết; đường có dễ đi hay không chỉ tự mình bước qua mới tỏ.

Dạy trẻ không can thiệp vào lựa chọn hay lội nước thay người khác không phải là lạnh lùng, mà là sự phân định ranh giới tỉnh táo. Quyết định hộ người khác, kết quả tốt chưa chắc được cảm ơn; nhưng nếu hỏng chuyện, chắc chắn sẽ bị trách móc.

II. 4 Không nói (Bốn điều không nên thốt ra)

Họa từ miệng mà ra, ngông cuồng hãnh tiến tất gặp tai ương. Quản tốt cái miệng của mình chính là giúp trẻ tránh được vô số rắc rối, mâu thuẫn và tai họa trong đời.

1. Gia cảnh gia đình: Không tiết lộ

Thế giới của trẻ con nhìn thuần khiết nhưng luôn ẩn chứa sự cạnh tranh ngầm. Bố mẹ làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu, gia đình có bao nhiêu tiền tiết kiệm... những điều này giống như bảng điểm: Khoe khoang sẽ chuốc lấy sự đố kỵ, than nghèo kể khổ lại bị coi thường.

Gia cảnh là quân bài tẩy, không phải tấm danh thiếp để phô trương. Dạy trẻ giữ kín điều này chính là giữ lại sự bình yên cho gia đình, tránh được những xăm xoi, đố kỵ ác ý.

2. Điểm yếu và bí mật cá nhân: Không phơi bày

Khi trẻ vì muốn thể hiện sự chân thành mà đem điểm yếu, bí mật kể cho bạn bè, chính là đang tự tay đưa cán dao cho người khác cầm. Khi mối quan hệ còn tốt đẹp, đó là bằng chứng của sự tri kỷ. Nhưng một khi trở mặt, đó lại chính là vũ khí sắc bén nhất để đối phương đâm thấu tim trẻ. Tình bạn chân chính không bao giờ cần dựa vào việc "tự phơi bày" để chứng minh sự chân thành.

3. Lời lẽ tổn thương: Không thốt ra

Một lời nhạo báng, một câu hạ thấp hay một lời đâm chọc vào nỗi đau của người khác giống như đóng một cây đinh vào hàng rào. Trẻ có thể quay đi là quên ngay, nhưng người khác có thể phải mất cả đời để chữa lành. Không bóc trần khuyết điểm của người khác, không chế giễu, không tấn công cá nhân - đây không chỉ là giáo dưỡng, mà còn là sự tử tế trong đạo làm người.

4. Chuyện phiếm, thị phi: Không bàn tán truyền đi

Cổ nhân có câu: "Kẻ đến nói chuyện thị phi, chính là người thị phi" . Trẻ con thường nghĩ tiện miệng buôn vài câu chuyện phiếm chẳng có gì to tát. Nhưng người ngoài nghe là xem náo nhiệt, còn đánh giá lại là phẩm tính. Nhiều lần quá, cái nhãn "thích buôn chuyện" sẽ dán chặt, lâu dần con đường giao tiếp của trẻ sẽ ngày càng thu hẹp.

III. 5 Không giúp (Năm việc không nên nhận lời)

Lòng tốt nếu không có gai nhọn thì chính là sự yếu đuối; giúp đỡ nếu không có ranh giới thì chính là sự ngu ngốc. Biết từ chối đúng lúc, biết sàng lọc lòng tốt là bài học bắt buộc của trẻ.

1. Việc chạm đến vạch ranh giới: Đừng gật đầu

Nhân danh "trượng nghĩa" để giúp bạn cúp học, đánh nhau, gian lận, giấu giếm lỗi sai... tưởng là nghĩa khí, thực chất là đang chạm vào vạch đỏ pháp luật và đạo đức. Hãy dạy trẻ: Nghĩa khí không thể lớn hơn đúng sai, tình cảm không thể vượt qua ranh giới. Dám nói "Không" với những việc vi phạm quy tắc mới là nền tảng để đứng vững sau này.

2. Việc vượt quá khả năng: Đừng sĩ diện gượng ép

Giúp đỡ thực sự là dùng sức của mình để trợ giúp khó khăn của người khác, làm hết sức là được, chứ không phải gượng ép lao đầu vào mới là có tình có nghĩa. Dạy trẻ đừng sợ bị chê là "kém cỏi". Dám thừa nhận "tớ không làm được" vinh quang hơn nhiều so với việc cố gồng để rồi hỏng chuyện, kéo cả bản thân vây vào rắc rối.

3. Việc phải mạo hiểm bản thân: Đừng vội vã

Lòng tốt nếu thiếu đi sợi dây an toàn thì cuối cùng sẽ biến thành lưỡi dao nhọn đâm ngược lại bản thân và gia đình. Hãy dặn trẻ thật kỹ: Biết né tránh rủi ro, biết tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn, xác nhận bảo vệ được bản thân rồi mới ra tay giúp đỡ. Tính mạng và sự an toàn luôn là tiền đề cho mọi lòng tốt.

4. Việc gánh trách nhiệm thay người khác: Đừng can thiệp

Giúp bạn thu dọn tàn cuộc, đóng vai "kẻ đổ vỏ" hay đứng ra đỡ đòn thay người khác... trẻ tưởng đó là nghĩa khí, nhưng thực ra là đang vượt ranh giới. Sự gánh trách nhiệm mù móm chỉ nuôi dưỡng sự tham lam của đối phương, khiến bản thân lún sâu vào rắc rối. Sự tỉnh táo thực sự là đỡ bạn một tay khi bạn vấp ngã, nhưng quyết không đi thay bạn qua những gập gềnh.

5. Việc giúp kẻ không biết ơn: Đừng phung phí lòng tốt

Trên đời này luôn có những kẻ xem lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên, xem sự mềm lòng là ngu ngốc. Chân thành không thể làm ấm kẻ vô ơn, lòng tốt không thể lấp đầy cái hố tham lam vô đáy. Dạy trẻ biết lựa chọn và biết từ chối là để lòng tốt không bị hao mòn bởi những kẻ không xứng đáng.

Khả năng giữ ranh giới, quản cái miệng và biết cách từ chối là trí tuệ tự bảo vệ bản thân, cũng là sự tỉnh táo của người trưởng thành. Dạy trẻ biết phân chuẩn mực, hiểu tiến lùi, rõ ranh giới chính là sự bảo vệ lâu dài và vững chắc nhất mà cha mẹ có thể trang bị cho con cái trên đường đời.