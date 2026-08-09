Hành trình tìm lại bạn thư tay sau 24 năm thất lạc của người đàn ông Trung Quốc

Lý Chí Thông (40 tuổi) quê ở Lục Chuẩn, Quảng Tây, Trung Quốc nhưng chuyển đến sống và làm việc tại thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông hơn 10 năm nay. Mới đây, anh thực hiện chuyến hành trình dài tới Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc để tìm lại người bạn viết thư có biệt danh “Mưa Băng” - người từng gửi cho anh lá thư từ 24 năm trước.

Năm 2002, khi đang là học sinh lớp 9, anh tình cờ quen “Mưa Băng” - một nữ sinh sống tại Arun Banner, Nội Mông, Trung Quốc, qua một ứng dụng chat trực tuyến. Anh gửi cho cô 1 lá thư miêu tả về cảnh sắc hữu tình của vùng Quế Lâm, Quảng Tây.

Cảnh quan Quế Lâm vốn nổi tiếng khắp Trung Quốc và được in trên tờ tiền 20 nhân dân tệ. Dù bản thân sinh ra ở huyện Lục Chuẩn và thời điểm đó chưa từng đặt chân đến Quế Lâm, Lý vẫn phác họa một bức tranh thiên nhiên thơ mộng qua hình dung của mình để gửi tới người bạn mới.

Không lâu sau, “Mưa Băng” hồi âm bằng 1 lá thư đặt trong chiếc phong bì in hình nhóm nhạc F4 Đài Loan, thần tượng lừng lẫy của giới trẻ thời bấy giờ.

Lý Chí Thông vẫn giữ gìn cẩn thận bức thư từ 24 năm trước.

Trong thư, cô mô tả về vùng thảo nguyên bao la nơi mình sinh sống: “Từ xa xa phát ra tiếng cừu kêu, tiếng bò và tiếng ngựa phi sải bước. Làm sao không yêu được bức tranh cuộc sống tràn đầy sức sống ấy? Tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

Cô cũng ngỏ lời mời anh đến thăm thảo nguyên, thưởng thức sữa tươi thơm ngon và hứa sẽ dạy cưỡi ngựa. Những dòng thư ấy khiến Lý hoàn toàn say đắm trước vẻ đẹp thảo nguyên qua lời kể của cô.

Lý nhớ lại rằng họ mất liên lạc sau khi anh gửi đi lá thư cuối cùng. Lên THPT việc chuyển trường có thể đã khiến địa chỉ nhận thư của cô thay đổi. Bên cạnh đó, tài khoản trên ứng dụng chat cũng bị mất, khiến mọi cầu nối trên không gian mạng hoàn toàn đứt gãy.

Năm 2023, trong một chuyến tự lái xe xuyên Trung Quốc đi qua Nội Mông vào mùa đông, dù không được ngắm nhìn thảo nguyên xanh mướt như hình dung, cảnh sắc nơi đây vẫn khơi dậy trong anh ký ức về “Mưa Băng”.

Đến tháng 6/2026, anh cùng cha mẹ quay trở lại Nội Mông. Lần này, anh tận mắt chứng kiến thảo nguyên bao la cùng những đàn gia súc đúng như lời cô miêu tả năm nào.

Sau chuyến đi đó, anh Lý quyết định thực hiện một hành trình đặc biệt tới Arun Banner, để tìm “Mưa Băng”. Trong thư cũ, cô từng tiết lộ tên thật là Đinh Côn, cùng thông tin về ngày sinh, trường học và sở thích.

Vào ngày cuối cùng của chuyến đi tại kỳ Arun Banner, Lý tìm được thầy Cảnh, giáo viên chủ nhiệm cấp THCS của Đinh. Thầy Cảnh chia sẻ rằng Đinh Côn thời đi học là một cô gái cởi mở và rất hay nói.

Anh Lý ghi lại toàn bộ hành trình này và đăng tải lên mạng xã hội. Video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng Trung Quốc. Nhiều người tìm thấy sự đồng cảm và hào hứng chia sẻ lại ký ức trao đổi thư từ của chính mình.

“Video của bạn làm tôi nhớ đến người bạn qua thư cách đây 30 năm. Ngày đó, mất cả tháng trời mới nhận được thư hồi âm. Viết thư từng là một cách kết bạn rất đặc biệt khi công nghệ chưa phát triển. Tôi nhớ thời kỳ đó quá”, một cư dân mạng để lại bình luận.

Lý cho biết dù bản thân vẫn đang độc thân nhưng anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của Đinh. Với anh, chỉ cần được dạo bước qua thành phố nơi cô từng sinh sống đã là điều vô cùng mãn nguyện.

Anh cho biết thêm, nếu có cơ duyên kết nối lại với Đinh, anh rất muốn tài trợ toàn bộ chi phí để mời cô cùng gia đình đến thăm Quảng Tây.

“Cô ấy là người bạn ở xưa nhất mà tôi từng kết giao thời đó. Tôi chỉ muốn trân trọng và tôn vinh một ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân”, Lý trải lòng.