Việt Nam vừa có thêm 1 đại học cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng, trả lương giảng viên hơn 200 tỷ/năm: Đang đặt mục tiêu lọt top 500 châu Á

Từ trường cao đẳng cộng đồng đến Đại học thứ 13 của cả nước

Tháng 1/2026, Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, chính thức trở thành Đại học theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Đại học thứ 13 của cả nước và là Đại học thứ hai tại Đồng bằng sông Cửu Long sau Đại học Cần Thơ chuyển sang mô hình này.

Tiền thân của Trường Đại học Trà Vinh là Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh, được hình thành từ Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada đồng tài trợ.

Sau 5 năm triển khai dự án, trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đó, trường từng bước phát triển theo hướng đa ngành, đa phương thức, đảm nhiệm đồng thời các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và cung cấp dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực.

Sau khi chuyển sang mô hình Đại học, cơ cấu tổ chức gồm 5 trường đại học trực thuộc bao gồm Trường Kinh tế, Luật, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Trường Y Dược, Trường Kỹ thuật và Công nghệ; Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh, khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Lý luận Chính trị… và nhiều đơn vị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ như Bệnh viện Đại học Trà Vinh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Dừa Đồng bằng sông Cửu Long,...

Lần đầu đạt doanh thu nghìn tỷ

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu hoạt động của Đại học Trà Vinh đạt khoảng 1.101 tỷ đồng, tăng 17% so với mức 934 tỷ đồng của năm 2024. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động giáo dục và đào tạo năm vừa qua đạt khoảng 1.033 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng thu. Riêng học phí và lệ phí từ người học đạt 1.016 tỷ đồng.

Nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ đạt khoảng 65 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 12 tỷ đồng của năm 2024. Ngoài ra, trường nhận khoảng 3 tỷ đồng hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư.

Năm 2025, tổng chi hoạt động đạt khoảng 1.049 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với 742 tỷ đồng của năm 2024. Trong cơ cấu chi năm 2025, khoản chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất, với khoảng 812 tỷ đồng (tăng 39%). Hiện Đại học Trà Vinh đang đầu tư cải tạo nhiều cơ sở vật chất như Ký túc xá, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Thư viện… cũng như các cơ sở chức năng phục vụ nghiên cứu giảng dạy.

Chi lương, thu nhập cho giảng viên, cán bộ đạt khoảng 208 tỷ đồng (tăng 47,5%) trong khi chi hỗ trợ người học khoảng 28 tỷ đồng, chủ yếu dành cho học bổng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hoạt động của trường đạt khoảng 435 tỷ đồng, trong đó thu từ giáo dục và đào tạo là 432 tỷ đồng. Thu từ hoạt động khoa học và công nghệ đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Về các khoản chi, trường ghi nhận khoảng 294 tỷ đồng, gồm 112 tỷ đồng chi lương và thu nhập cho giảng viên, cán bộ; 170 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và dịch vụ; khoảng 11 tỷ đồng hỗ trợ người học.

Đào tạo đa ngành từ kinh tế đến y khoa với quy mô lớn

Hệ thống đào tạo đa ngành, đa bậc, từ đại học chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa đến sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa cấp I, cấp II trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, giúp trường mở rộng quy mô người học và tạo nguồn thu lớn từ hoạt động đào tạo.

Bệnh viện Đại học Trà Vinh

Đại học Trà Vinh hiện đào tạo khoảng 30.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Chương trình học hiện bao phủ nhiều lĩnh vực, với 49 ngành đại học chính quy, từ Kinh tế, Thương mại điện tử, Quản lý thể dục thể thao đến Y khoa, Ngôn ngữ Khmer, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống…

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, các ngành thuộc nhóm Công nghệ Kỹ thuật, Kinh doanh và quản lý, Sức khoẻ, Nhân văn có số lượng người học lớn nhất. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm nhóm ngành Khoa học sự sống đạt 100%, nhóm Khoa học xã hội và hành vi đạt 93,55%, còn nhóm Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 88,89%.

Ở trình độ Thạc sĩ, trường đào tạo 21 ngành, trong đó có Quản lý kinh tế, Quản lý giáo dục, Kỹ thuật điện, Nuôi trồng thủy sản... Bậc Tiến sĩ có 10 ngành, gồm Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Công nghệ thông tin, Lý luận và phương pháp giảng dạy… Bên cạnh đó, trường đào tạo duy nhất 1 ngành trình độ cao đẳng là Cao đẳng Giáo dục Mầm non.

Năm 2026, trường có chỉ tiêu tuyển khoảng 7.415 sinh viên hệ chính quy. Đáng chú ý, trong năm nay, Đại học mở thêm 2 ngành mới là Tâm lý học và Công nghệ nông nghiệp.

Đến tháng 7/2026, Đại học có 29 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế của FIBAA (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á) và ABET (Hoa Kỳ). Nhà trường đặt mục tiêu trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030, tiến tới top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035.

(Theo TVU.EDU)