Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây

17-08-2025 - 16:50 PM | Sống

Mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây.

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây:

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây.

Năm ngoái, điểm chuẩn của ngành Công nghệ thông tin của các trường đại học dao động 16 - 28,01 điểm. Năm học tới, đa phần các trường này đều tăng tăng học phí , có trường lên tới hơn 190 triệu đồng/khoá.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ.

Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu (lọc ảo) nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Theo Lâm Hoàng/VTC News

VTC News

