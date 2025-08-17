Nữ idol nổi tiếng một thời 3 tháng "biến mất" khỏi mạng xã hội, bỗng xuất hiện với "chiếc đầu cạo trọc"

Ngày 14/8, cộng đồng fan Kpop bàng hoàng khi Kim Ji Won (26 tuổi), thành viên nhóm nhạc nữ GOOD DAY, bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới, trong đó có bức hình cô xuất hiện với mái đầu cạo trọc, kèm lời thừa nhận đang chống chọi với bệnh bạch cầu (ung thư máu).

Trước đó, nữ idol đã "mất tích" trên mạng xã hội từ tháng 5, khiến nhiều fan lo lắng. Trong chia sẻ mới nhất, Ji Won viết: "Không ngờ đã 3 tháng kể từ ngày nhập viện và nhận chẩn đoán bạch cầu. Hai giai đoạn điều trị đầu tiên diễn ra thuận lợi, hiện tại mình đang bước vào giai đoạn thứ ba".

Cô cũng hé lộ những thay đổi rõ rệt trên cơ thể: “Tóc đã rụng hết, người thì béo lên. Trước kia mình chỉ dám cho mọi người thấy hình ảnh chỉn chu nhất, còn giờ với diện mạo lạ lẫm này, thậm chí mình từng sợ đăng ảnh sẽ khiến người khác hoảng. Nhưng hôm nay, mình đã đủ can đảm để nói rằng: mình vẫn ổn".

Dù còn chặng đường khó khăn phía trước, đặc biệt là ca ghép tế bào gốc tạo máu, Ji Won vẫn tràn đầy niềm tin: “Mình nhất định sẽ vượt qua, để trở lại khỏe mạnh hơn cả trước đây”.

Được biết, GOOD DAY ra mắt năm 2017 dưới trướng C9 Entertainment với 10 thành viên. Năm 2020, Ji Won cùng một số đồng đội tái debut trong nhóm Cignature.

Trước thông tin gây sốc này, nhiều fan nghẹn ngào bình luận: “Mới 26 tuổi thôi… Cầu mong Ji Won thật mạnh mẽ và mau chóng hồi phục”.

Bạch cầu là bệnh gì?

Bạch cầu (hay ung thư máu) là ung thư ác tính của hệ tạo máu. Dấu hiệu ban đầu thường mơ hồ, dễ bỏ qua, gồm mệt mỏi, da xanh xao, sốt, xuất hiện vết bầm tím bất thường, nổi hạch… Nếu gặp tình trạng này, việc xét nghiệm máu tổng quát sớm là vô cùng quan trọng.

Một số yếu tố nguy cơ có thể làm tăng khả năng mắc bệnh:

- Phơi nhiễm bức xạ: CT, tia X hoặc môi trường có phóng xạ.

- Hóa chất độc hại: formaldehyde, benzen trong sơn, vật liệu xây dựng, thuốc nhuộm tóc, thuốc trừ sâu…

- Virus: như HTLV-Ⅰ có thể gây biến đổi tế bào.

- Di truyền: người có bệnh sử gia đình hoặc các bệnh bẩm sinh như hội chứng Down.

- Thói quen xấu: hút thuốc, uống rượu, thức khuya, lười vận động.

Nguồn và ảnh: QQ