Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều thay đổi trong thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

17-08-2025 - 07:58 AM | Xã hội

Người bệnh gặp lỗi khi dùng thẻ BHYT điện tử vẫn được tiếp nhận khám chữa bệnh, thông tin sẽ được xác minh sau.

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 2555/QĐ-BYT, công bố hướng dẫn mới nhất về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Văn bản này quy định cụ thể trình tự tiếp nhận, xuất trình giấy tờ, cũng như các tình huống thường gặp trong quá trình khám, chữa bệnh.

Nhiều thay đổi trong thủ tục khám, chữa bệnh BHYT- Ảnh 1.

Người bệnh làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Ảnh: Chí Hùng

Theo đó, khi đi khám, chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình thông tin thẻ BHYT (bản giấy hoặc bản điện tử), giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 có tích hợp thông tin. Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số, cần kèm theo một giấy tờ chứng minh nhân thân khác.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ cần xuất trình thẻ BHYT hoặc mã số BHYT. Nếu chưa được cấp thẻ, có thể thay thế bằng giấy chứng sinh. Với trẻ sơ sinh, cha mẹ hoặc thân nhân ký xác nhận trong hồ sơ bệnh án.

Người đang chờ cấp hoặc đổi thẻ chỉ cần giấy hẹn kèm một giấy tờ tùy thân. Trường hợp hiến bộ phận cơ thể, có thể xuất trình giấy ra viện kèm giấy tờ nhân thân nếu chưa kịp cấp thẻ.

Với cấp cứu, người bệnh được tiếp nhận điều trị trước, giấy tờ BHYT phải bổ sung trước khi ra viện.

Đáng chú ý, quy định mới cũng làm rõ tình huống người bệnh gặp lỗi khi sử dụng thẻ BHYT điện tử (do VNeID, VssID hoặc Internet). Khi đó, chỉ cần cung cấp mã số thẻ để cơ sở y tế tra cứu trên hệ thống BHXH Việt Nam. Nếu không tra cứu được, bệnh viện vẫn tiếp nhận, sau đó phối hợp BHXH xác minh lại.

Ngoài ra, hướng dẫn cũng quy định về khám lại theo hẹn (có phiếu hoặc đơn thuốc kèm lịch hẹn) và việc chuyển tuyến giữa các cơ sở y tế.

Phiếu chuyển tuyến có giá trị tối đa 10 ngày làm việc, riêng người mắc bệnh đặc biệt hoặc bệnh mạn tính có thể được cấp phiếu chuyển tuyến dùng trong 1 năm.

Bộ Y tế cho biết quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm phiền hà, đồng thời bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân trong nhiều tình huống thực tế.

Theo N. Dung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai?

Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai? Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8 Nổi bật

Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

07:44 , 17/08/2025
Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2

Hàng ngàn người leo rào đi bộ, chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2

07:38 , 17/08/2025
Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội

Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội

07:08 , 17/08/2025
Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

21:54 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên