Nhiều thay đổi trong thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 2555/QĐ-BYT, công bố hướng dẫn mới nhất về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Văn bản này quy định cụ thể trình tự tiếp nhận, xuất trình giấy tờ, cũng như các tình huống thường gặp trong quá trình khám, chữa bệnh.

Người bệnh làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Ảnh: Chí Hùng

Theo đó, khi đi khám, chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình thông tin thẻ BHYT (bản giấy hoặc bản điện tử), giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 có tích hợp thông tin. Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số, cần kèm theo một giấy tờ chứng minh nhân thân khác.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ cần xuất trình thẻ BHYT hoặc mã số BHYT. Nếu chưa được cấp thẻ, có thể thay thế bằng giấy chứng sinh. Với trẻ sơ sinh, cha mẹ hoặc thân nhân ký xác nhận trong hồ sơ bệnh án.

Người đang chờ cấp hoặc đổi thẻ chỉ cần giấy hẹn kèm một giấy tờ tùy thân. Trường hợp hiến bộ phận cơ thể, có thể xuất trình giấy ra viện kèm giấy tờ nhân thân nếu chưa kịp cấp thẻ.

Với cấp cứu, người bệnh được tiếp nhận điều trị trước, giấy tờ BHYT phải bổ sung trước khi ra viện.

Đáng chú ý, quy định mới cũng làm rõ tình huống người bệnh gặp lỗi khi sử dụng thẻ BHYT điện tử (do VNeID, VssID hoặc Internet). Khi đó, chỉ cần cung cấp mã số thẻ để cơ sở y tế tra cứu trên hệ thống BHXH Việt Nam. Nếu không tra cứu được, bệnh viện vẫn tiếp nhận, sau đó phối hợp BHXH xác minh lại.

Ngoài ra, hướng dẫn cũng quy định về khám lại theo hẹn (có phiếu hoặc đơn thuốc kèm lịch hẹn) và việc chuyển tuyến giữa các cơ sở y tế.

Phiếu chuyển tuyến có giá trị tối đa 10 ngày làm việc, riêng người mắc bệnh đặc biệt hoặc bệnh mạn tính có thể được cấp phiếu chuyển tuyến dùng trong 1 năm.

Bộ Y tế cho biết quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm phiền hà, đồng thời bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân trong nhiều tình huống thực tế.