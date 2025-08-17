7 loại rau “khó bị sâu bệnh”, cực dễ trồng dễ chăm, ai sợ thuốc trừ sâu thì có thể tự trồng tại nhà

Nhiều người nghĩ rằng trồng rau đồng nghĩa với việc phải phun thuốc bảo vệ thực vật liên tục. Nhưng thực tế, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng những loại rau “sinh ra đã có lá chắn”, sâu bọ ngửi mùi là tránh xa, chẳng cần nhọc công xịt thuốc. Mùa thu lại chính là vụ trồng vàng, và 7 loại rau dưới đây được xem là “khắc tinh của sâu bệnh”, cực kỳ phù hợp cho trồng tại gia, từ ban công chung cư đến vườn nhỏ ngoài sân.

1. Tỏi

Tỏi chứa hoạt chất allicin có mùi hăng mạnh, khiến sâu xanh, rệp vườn phải “chạy mất dép”. Chỉ cần cắm vài tép xuống đất từ tháng 9-10, đầu xuân có thể thu ngồng tỏi, đến hè là đầy ắp tỏi củ trong bếp.

2. Củ cúc

Phần thân lá chẳng mấy khi bị sâu đụng, toàn bộ dinh dưỡng dồn xuống củ vàng óng dưới đất. Đặc biệt, loại này trồng một lần có thể để tự nhiên, ít phải chăm sóc.

3. Rau muống

Chỉ cần cắt vài đoạn thân cắm xuống đất là bén rễ, mọc nhanh hơn cả tốc độ sâu kịp cắn. Từ lúc giâm cành đến khi hái ăn chỉ khoảng 10 ngày, càng hái non rau càng mọc khỏe.

4. Cải làn

Bề mặt lá có lớp sáp bóng loáng, sâu bệnh khó bám. Trồng từ tháng 9, đến tháng 11 đã có thể thu hái, nấu xào với dầu hào ngon chẳng kém thịt cá.

5. Hẹ

Trong lá hẹ có chất cay nồng, khiến ngay cả trứng sâu cũng ngại bám. Một lần gieo, có thể thu hoạch liên tục 4-5 lứa từ thu sang xuân.

6. Rau diếp xoăn

Trên lá có lớp phấn mỏng khiến rệp và nhện đỏ không bám được. Thân non giòn ngọt, chỉ cần trồng 2 tháng là có thể cắt ăn.

7. Hành tây

Thân củ hành tiết ra hợp chất lưu huỳnh, mùi còn khó chịu hơn cả nước ớt đối với côn trùng. Trồng tháng 10, đến hè năm sau thu hoạch, hành khô có thể bảo quản cả năm.

Chọn đúng giống rau này, người trồng chẳng cần phải “đọ sức” với sâu bọ. Mỗi sáng chỉ cần tưới nhẹ, vài tháng sau đã có giỏ rau sạch không thuốc, an toàn tuyệt đối cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu