5 loại rau củ "không thuốc trừ sâu" lại bổ như sâm, nhưng nhiều người vẫn chưa biết

Thuốc trừ sâu giúp nông dân bảo vệ mùa màng khỏi sâu bệnh, tăng năng suất, nhưng đi kèm là nỗi lo dư lượng hóa chất vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Nếu lo ngại vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu còn tồn đọng trên rau quả, bạn có thể lựa chọn những loại rau quả "không thuốc trừ sâu" này.

1. Bí đỏ

Bí đỏ là cây leo, vốn có sức đề kháng sâu bệnh mạnh. Khi kết trái, lớp vỏ dày và cứng đóng vai trò như “áo giáp” tự nhiên, khiến sâu bệnh khó tấn công. Vì vậy, nông dân thường không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật cho loại quả này.

Loại quả này chứa nhiều beta-carotene, tiền chất vitamin A, giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực và làm chậm quá trình lão hóa da. Bí đỏ còn cung cấp vitamin C, vitamin E, kali, sắt, chất xơ và các chất chống oxy hóa, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tim mạch, ổn định huyết áp và phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, bí đỏ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngừa táo bón và kiểm soát đường huyết. Hàm lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất khiến bí đỏ trở thành lựa chọn lý tưởng cho người giảm cân. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong bí đỏ giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ ung thư.

2. Quả mướp

Mướp là loại cây dễ trồng, chỉ khoảng một tháng đã leo kín giàn, hai tháng là có thể thu hoạch. Vỏ quả mướp khá cứng, khó bị sâu cắn phá, nên đa phần người trồng không phải phun thuốc.

Trong mướp chứa nhiều vitamin C, vitamin B1, B6, canxi, sắt, magie, mangan cùng hàm lượng chất xơ và nước cao, giúp thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Nhờ giàu chất xơ, mướp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón và tốt cho đường ruột. Lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong mướp giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Hàm lượng kali và magie trong mướp cũng góp phần ổn định huyết áp, hỗ trợ tim mạch.

Đặc biệt, mướp có lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất, rất phù hợp cho người giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Ngoài phần quả, xơ mướp sau khi phơi khô còn được dùng làm dụng cụ tắm, rửa bát an toàn và thân thiện với môi trường.

3. Ngó sen

Ngó sen sống trong bùn ao, được lớp nước và bùn bao bọc. Môi trường này không thuận lợi cho sâu bệnh sinh sôi. Thêm vào đó, lớp vỏ ngoài sần sùi giúp ngó sen như có “lá chắn” tự nhiên chống lại vi khuẩn và côn trùng.

Trong ngó sen có nhiều vitamin C, vitamin B6, kali, mangan, đồng, chất xơ cùng các hợp chất thực vật chống oxy hóa, giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ tế bào và hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong ngó sen tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón, duy trì hệ vi sinh đường ruột và kiểm soát đường huyết. Lượng kali giúp cân bằng huyết áp, giảm gánh nặng cho tim mạch, trong khi vitamin B6 hỗ trợ sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ.

Ngoài ra, ngó sen có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, thường được dùng trong món ăn mùa hè để giảm nóng trong người. Nhờ lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất, ngó sen cũng phù hợp cho chế độ ăn giảm cân.

4. Cải cúc

Cải cúc tỏa ra mùi thơm đặc trưng nhờ hợp chất bay hơi có tác dụng như thuốc xua côn trùng tự nhiên. Sâu bọ thường tránh xa loại rau này, nên hầu như không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Loại rau này giàu vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate, cùng các khoáng chất như canxi, kali, magie, sắt và hàm lượng chất xơ cao. Đặc biệt, cải cúc chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid, giúp bảo vệ tế bào, làm chậm lão hóa và tăng cường sức đề kháng.

Nhờ tính mát và giàu chất xơ, cải cúc hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, tốt cho hệ tiêu hóa và giúp ngăn ngừa táo bón. Hàm lượng kali dồi dào giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch, trong khi vitamin A và carotenoid hỗ trợ thị lực, dưỡng da. Vitamin C trong cải cúc còn góp phần tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm thường gặp.

5. Khoai tây

Khoai tây là củ mọc dưới đất, được lớp đất bảo vệ, ít tiếp xúc với sâu hại. Bởi vậy, lượng thuốc trừ sâu dùng cho khoai tây thường rất ít, gần như không đáng kể.

Trong khoai tây có nhiều vitamin C, vitamin B6, kali, magie, mangan, sắt và chất xơ, đồng thời chứa các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ miễn dịch.

Hàm lượng kali trong khoai tây cao hơn nhiều loại rau quả, giúp cân bằng huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Vitamin B6 hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, tốt cho hệ thần kinh và chức năng não bộ. Chất xơ trong khoai tây, đặc biệt khi ăn cả vỏ, giúp cải thiện tiêu hóa, ngừa táo bón và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Khoai tây còn chứa resistant starch, loại tinh bột kháng tiêu, có tác dụng nuôi lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ giảm cân khi ăn ở mức hợp lý.

Với những loại rau củ này, người tiêu dùng có thể yên tâm hơn khi chọn mua, vừa tận hưởng hương vị tươi ngon, vừa giảm lo lắng về hóa chất tồn dư, điều mà ai cũng mong muốn trong bữa ăn hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu