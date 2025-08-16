Vào mùa thu, nên ăn nhiều hơn 3 loại rau "vàng" này: Dễ nấu mà tươi ngon, đúng mùa, lại còn bổ dưỡng

Chợ rau mùa thu đã bắt đầu mang đến một làn gió mát lành. Tuy nhiều loại rau củ mùa hè đã lặng lẽ rời khỏi chợ, nhưng sự đa dạng của các loại rau củ tươi ngon trên các quầy hàng rau củ vẫn còn rất hấp dẫn.

Khi mua rau củ vào mùa thu, đừng chỉ tập trung vào củ cải và bắp cải vốn có quanh năm. Hãy thử 3 loại rau củ "vàng" sau đây đang vào mùa. Hương vị tươi mát ẩn chứa những món quà của mùa thu, vừa mềm mại vừa đúng mùa, vừa ngon miệng lại bổ dưỡng!

1. Củ niễng

Củ niễng là một loại rau thủy sinh rất phổ biến ở nước ta. Nó hơi giống cây lúa và ưa môi trường ẩm ướt. Nó chủ yếu mọc ở ven vùng có nước như ao hồ hoặc ruộng lúa, trong vùng nước nông để phát triển tốt.

Mùa thu là thời điểm củ niễng vào mùa và đạt đến độ thơm ngon nhất. Nhờ sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, củ niễng tích lũy nhiều dinh dưỡng hơn, ngọt hơn, giòn hơn và mềm hơn, khiến đây trở thành thời điểm lý tưởng trong năm để thưởng thức. Vào thời điểm này, củ niễng căng mọng và mềm mại, khiến chúng trở thành món ăn phổ biến trên bàn tiệc mùa thu.

Củ niễng là thực phẩm giàu chất xơ, ít chất béo có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, lợi tiểu và giảm ẩm, thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ hạ huyết áp, bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện tình trạng táo bón.

Vỏ ngoài của củ niễng có màu xanh nhạt và vàng nhạt. Khi bóc vỏ, phần thịt bên trong có màu trắng và mềm, trông tươi mát. Cách chế biến cũng rất đơn giản là dùng củ niễng sơ chế rồi xào cùng thịt heo.

Nguyên liệu làm món củ niễng xào thịt heo

3-5 củ niễng (tùy vào kích thước), 1 quả ớt ngọt xanh, 200g thịt thăn heo, 1 thìa canh nước tương, lượng bột năng vừa phải, 1 thìa canh rượu nấu ăn, gia vị, bột nêm.

Cách làm món củ niễng xào thịt heo

Bước 1: Bóc bỏ lớp vỏ/bẹ màu xanh bên ngoài sau đó rửa sạch củ niễng rồi thái thành dạng sợi. Ớt ngọt xanh thái sợi tương tự củ niễng, để riêng. Tiếp theo bạn đun sôi một nồi nước, cho củ niễng thái sợi vào chần trong khoảng 1-2 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước. Việc chần có thể loại bỏ axit oxalic trong thân củ niễng và làm cho chúng giòn ngon hơn.

Bước 2: Thái thịt nạc heo thàng Thái thịt nạc thành dạng sợi dày đều nhau, cho vào bát. Tiếp đó bạn nêm 1 thìa canh nước tương, rượu nấu ăn, bột năng vào trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút. Sau khi ướp, thịt heo sẽ có hương vị thơm ngon, mềm, mịn và không quá khô.

Bước 3: Cho dầu ăn vào chảo đã đun nóng. Sau khi dầu nóng bạn cho tỏi băm, gừng băm và gốc hành lá vào phi đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn cho thịt heo đã ướp vào xào nhanh tay cho đến khi chuyển màu. Sau đó, cho củ niễng vào xào trên lửa lớn trong khoảng 2 phút. Nêm thêm chút gia vị, bột nêm cho vừa ăn, xào đều thêm một lúc rồi tắt bếp. Cho món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

2. Củ sen

Mùa thu là mùa củ sen được thu hoạch. Lúc này, củ sen đã phát triển và tích lũy đầy đủ chất dinh dưỡng trong cả khoảng thời gian mùa hè, chúng căng mọng, mềm, giòn và bổ dưỡng hơn.

Mùa thu là mùa khô, và củ sen rất giàu độ ẩm. Củ sen sống có tính mát, thanh nhiệt, thúc đẩy sản sinh dịch, làm ẩm phổi và giảm khô họng. Ăn củ sen tươi thông qua hình thức làm món trộn có thể làm giảm khô miệng và khó chịu ở cổ họng do thời tiết hanh khô mùa thu. Ăn củ sen vào mùa thu phù hợp với triết lý bảo vệ sức khỏe "ăn theo mùa".

Nguyên liệu làm món củ sen trộn

1 củ sen, 5 tép tỏi băm, nước mắm (hoặc nước tương), giấm (hoặc nước cốt chanh), đường, 1 quả ớt, 1 cây hành lá.

Cách làm món củ sen trộn

Bước 1: Gọt bỏ và rửa sạch củ sen sau đó thái thành dạng sợi có độ dày đều nhau. Cho củ sen vào nồi nước sôi, chần trong khoảng 1-2 phút. Khi củ sen chuyển sang màu trong suốt thì nhanh chóng vớt ra ngâm vào chậu nước đá. Sau khi củ sen nguội bạn vớt ra, để ráo nước rồi cho vào âu trộn. Việc ngâm củ sen vào trong nước đá có thể giúp chúng giòn ngon hơn, đồng thời ngăn ngừa củ sen bị oxy hóa và chuyển sang màu đen.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi băm, một chút gia vị, 2 thìa canh nước mắm/nước tương, 2 thìa canh giấm balsamic, 2 thìa canh đường, lượng ớt tươi băm (hoặc ớt bột) vừa phải rồi khuấy đều cho tan hoàn toàn. Sau khi nước sốt đã hoàn thành thì bạn rưới đều vào củ sen đã trần, thêm vài giọt dầu mè, hành lá cắt khúc rồi trộn đều. Khi nguyên liệu đã ngấm gia vị sốt thì bạn lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

3. Đậu bắp

Đậu bắp còn được gọi là "nhân sâm xanh", là một loại rau giàu dinh dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất. Hàm lượng canxi của đậu bắp đặc biệt cao, gần bằng sữa, giúp thúc đẩy sự phát triển xương. Hơn nữa, đậu bắp có hàm lượng kali cao và hàm lượng natri thấp - đặc trưng của các loại rau củ chất lượng cao, giúp điều hòa cân bằng điện giải, hỗ trợ sự phát triển của cơ và thần kinh. Ăn đậu bắp thường xuyên, điều độ vào mùa thu có thể giúp trẻ phát triển chiều cao.

Mùa thu là mùa cao điểm thu hoạch đậu bắp. Lúc này, đậu bắp tươi, căng mọng, giòn và mọng nước.

Cách nấu món ăn đơn giản với đậu bắp

Đậu bắp không cần chế biến cầu kỳ. Chỉ cần chuẩn bị một lượng đậu bắp vừa phải rồi rửa sạch, chần qua nước sôi, rồi vớt ra thả vào chậu nước lạnh để giữ màu xanh. Khi đậu bắp đã nguội bạn vớt ra, dùng dao xẻ đôi nhưng không cắt rời hoàn toàn, xếp vào đĩa. Sau đó bạn cho 3 thìa canh nước tương, 5 tép tỏi băm, 1 thìa canh đường, 1 quả ớt băm vào bát, khuấy đều cho hòa quyện. Cuối cùng bạn rưới nước sốt vừa pha lên đậu bắp là món ăn hoàn thành. Đậu bắp giòn, mềm, hơi dính, ăn mát và ít ngấy. Đậu bắp còn giàu chất xơ, đặc biệt tốt cho dạ dày vào mùa thu.

Khi mua rau củ vào mùa thu, bạn nên ăn nhiều 3 loại "rau củ vàng" này vào đúng mùa. Chúng vừa bổ dưỡng lại vừa ngon miệng khi được chế biến đơn giản. Hãy nhanh tay chuẩn bị chúng tại nhà để bữa cơm nhà mùa thu thêm ngon nhé.