4 nhà băng lớn nhất nước Mỹ 'trỗi dậy', duy trì vị thế thống trị khi nắm giữ 44% tổng lợi nhuận của cả ngành

JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo, 4 ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo giá trị tiền gửi và tài sản, báo lãi tổng cộng 88 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay, dựa trên dữ liệu Financial Times thu thập từ báo cáo cho Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC).

Con số trên chiếm 44% lợi nhuận của ngành ngân hàng Mỹ, tỷ lệ cao nhất trong 9 tháng đầu năm kể từ năm 2015, dù Mỹ có hơn 4.000 ngân hàng khác.

Thêm US Bank, PNC và Truist, 7 nhà băng lớn nhất nước Mỹ tính theo giá trị tiền gửi đã tạo ra gần 56% tổng lợi nhuận cho ngành ngân hàng trong 9 tháng đầu năm, cao hơn so với mức 48% cùng kỳ năm 2023.

Trong dữ liệu, các ngân hàng cũng có thể bao gồm các doanh nghiệp khác nhau và các ngân hàng lớn hơn như JPMorgan và BofA, bao gồm lợi nhuận từ mảng ngân hàng đầu tư và giao dịch mà nhiều ngân hàng nhỏ hơn.

Dù các số liệu không hoàn toàn khớp với lợi nhuận mà các ngân hàng báo cáo cho nhà đầu tư, nhưng những con số này thể hiện mức độ quan trọng ngày càng lớn của ngành ngân hàng, nhất là trong bối cảnh lĩnh vực này chịu áp lực với chi phí tuân thủ, công nghệ, hoạt động marketing và hoạt động cao hơn. Các doanh nghiệp lớn hơn sẽ có khả năng phân bổ những khoản chi phí này cho khách hàng.

Financial Times, cho biết, Mỹ có một hệ thống ngân hàng có sự chênh lệch lớn về quy mô các doanh nghiệp, phần lớn là do các đợt sáp nhập bị trì hoãn do quy định hạn chế đối với hoạt động ngân hàng đến năm 1980 mới được dỡ bỏ.

Vị thế thống trị của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã thúc đẩy những lời kêu gọi sáp nhập nhiều hơn từ các ngân hàng nhỏ để sự cạnh tranh công bằng hơn. Các hoạt động này đã chậm lại trong những năm gầy đây, song chính quyền Donald Trump được kỳ vọng có thể áp dụng chính sách được nới lỏng hơn.

Bob Diamond, cựu giám đốc Barclays, hiện điều hành một công ty đầu tư, cho biết ông cho rằng số lượng ngân hàng Mỹ có thể giảm hơn 1 nửa trong 3 năm tới. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh chính là ngày càng nhiều các tổ chức phi ngân hàng, bao gồm cả các công ty tín dụng tư nhân, cung cấp các dịch vụ giống như ngân hàng.

Hiện tại, ở Mỹ, các tổ chức tài chính như Apollo, Affirm và Rocket Mortgage đã trở thành những bên cho vay ngày càng có ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp, người mua nhà và người tiêu dùng, dù hoạt động cho vay thường được thực hiện bởi các ngân hàng.

Trên thị trường thế chấp, các tổ chức phi ngân hàng hiện quản lý hơn 1 nửa các khoản vay mua nhà của Mỹ, cao hơn nhiều so với mức 11% vào năm 2011.

Trong bức thư gửi cổ đông, CEO JPMorgan, Jamie Dimon, đã gọi Apple “hoạt động như một ngân hàng khi họ nắm giữ, chuyển và cho vay tiền.”

Tham khảo FT