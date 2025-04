Tấm lưới tại Vạn Hạnh Mall thay đổi đúng dịp lễ 30/4: Người hiếu kỳ, người thích thú chụp ảnh

Như đã biết, vừa mới đây, Vạn Hạnh Mall đã hoàn tất việc lắp đặt tấm lưới bảo vệ tại khu vực khoảng không thông tầng. Đây là giải pháp khẩn cấp được triển khai trong thời gian ngắn nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan và mua sắm. Trung tâm thương mại này cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung các phương án để cải thiện tính thẩm mỹ, hướng tới không gian vừa an toàn vừa sinh động, bắt mắt hơn.

Và cũng không để dân tình phải chờ lâu, ngay từ chiều 29/4, Vạn Hạnh Mall đã bất ngờ mang đến một diện mạo mới cho khu vực khoảng không thông tầng, nơi vừa được lắp đặt hệ thống lưới bảo vệ. Những dải cờ đỏ rực rỡ được đính dọc theo tấm lưới, tạo nên một không gian lễ hội tưng bừng và rộn ràng - vô cùng phù hợp với không khí kỷ niệm 30/4 trên cả nước.

Tấm lưới tại Vạn Hạnh Mall thay đổi đúng dịp lễ 30/4

Ghi nhận vào chiều 30/4 cho thấy, nhiều người khi đến trung tâm thương mại đã tỏ ra khá bất ngờ trước sự thay đổi này. Một số người dừng lại khá lâu chỉ để quan sát kỹ không gian được trang trí theo kiểu mới, số khác thì nhanh chóng rút điện thoại chụp lại vài tấm hình, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc độc đáo trong ngày lễ.

"Ban đầu chỉ thấy tấm lưới khá đơn giản, nhưng giờ gắn thêm cờ vào nhìn bắt mắt và có không khí lễ hội hơn hẳn", một khách hàng chia sẻ.

Sự thay đổi của tấm lưới ở Vạn Hạnh Mall

Cũng có không ít khách hàng, nhất là các bạn trẻ tỏ ra thích thú vì không gian bên trong Vạn Hạnh Mall giờ đây có thêm điểm check-in mới. Góc nhìn với background là tấm lưới, kết hợp với ánh sáng trong trung tâm thương mại, càng làm nổi bật màu sắc tươi tắn của những lá cờ, tạo hiệu ứng thị giác khá đẹp mắt.

Rất nhiều khách hàng thích thú chụp ảnh check-in với không gian mới tại Vạn Hạnh Mall

Được biết, hệ thống lưới này được hoàn thiện vào ngày 28/4 như một phương án khẩn cấp, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho khu vực thông tầng sau một số sự cố đáng tiếc. Trên fanpage chính thức, đại diện Vạn Hạnh Mall cũng khẳng định đây chỉ là giải pháp tạm thời, và trong thời gian tới sẽ tiếp tục có các cải tiến dài hạn để không gian ngày càng sinh động, hài hòa hơn.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng, dù có thể thoải mái chụp ảnh, check-in cùng không gian này, nhưng các vị khách vẫn cần đặc biệt lưu ý: Không đứng quá gần tấm kính, không dựa vào kính ở khu vực lan can (như phần cảnh báo mà Vạn Hạnh Mall đã ghi trên các tấm kính) cũng như tuân thủ chỉ dẫn, sự nhắc nhở của đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh nhằm đảm bảo an toàn nhé!

Một số hình ảnh khác về sự thay đổi của tấm lưới tại Vạn Hạnh Mall

Cách thay đổi nhanh chóng và tinh tế trong dịp lễ này lại khiến cho Vạn Hạnh Mall ghi thêm điểm trong mắt khách tham quan. Sự kết hợp giữa yếu tố an toàn và thẩm mỹ cho thấy nỗ lực không ngừng để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho cộng đồng.