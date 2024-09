4 nhà máy Samsung tại Việt Nam thu hơn 15 tỷ USD trong quý 2, lãi hơn 1 tỷ USD

Tập đoàn Samsung Electronics mới đây đã công bố báo cáo tài chính chi tiết quý 2/2024. Theo đó, doanh thu quý 2 của tập đoàn đạt 54,9 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế là 7,29 tỷ USD, tăng tương ứng 23,4% và 471% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này nâng tổng doanh thu sau 6 tháng lên 108,2 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế là 12,3 tỷ USD, tăng trưởng 18% và 403% so với 6 tháng 2023.

Tại Việt Nam, Samsung cho biết, kết quả kinh doanh quý 2 cũng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu của 4 nhà máy gồm Samsung Thái Nguyên, Samsung Bắc Ninh, Samsung Display Việt Nam và Samsung HCMC CE Complex đạt 15 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này lại giảm khoảng 10% so với quý 1/2024.

Trong cơ cấu doanh thu kỳ này của 4 nhà máy Samsung, nhà máy Samsung Thái Nguyên vẫn đóng góp lớn nhất với 5,6 tỷ USD. Đứng sau là Samsung Display Việt Nam với 4,16 tỷ USD, Samsung Bắc Ninh 3,97 tỷ USD và Samsung HCMC CE Complex 1,3 tỷ USD.

Trong khi doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận 4 nhà máy Samsung lại suy giảm khi chỉ đạt 1,02 tỷ đồng, giảm 15,7%. Còn so với quý 1/2024, lợi nhuận cũng giảm khoảng 14%.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm chủ yếu do nhà máy Samsung Thái Nguyên chỉ đem về 0,42 tỷ USD lợi nhuận, trong khi cùng kỳ năm trước là 0,67 tỷ USD còn quý 1/2024 là 0,72 tỷ USD.

Mới đây, nguồn tin của Reuters cho hay tập đoàn Samsung Electronics đã chỉ thị cho các chi nhánh con trên toàn thế giới cắt giảm 15% nhân viên bán hàng-tiếp thị và 30% nhân viên hành chính.

Kế hoạch sẽ được triển khai vào cuối năm nay và sẽ tác động đến nhân viên Samsung trên khắp thế giới.

Hiện vẫn chưa rõ số lượng cụ thể lao động bị sa thải ở từng quốc gia hay đơn vị kinh doanh nào sẽ chịu tác động nhiều nhất sau quyết định này của Samsung.

Hãng tin Reuters nhận định việc Samsung phải cắt giảm lao động hàng loạt diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này đang vật lộn với những áp lực từ thị trường cho các mảng kinh doanh chính.

Cụ thể, mảng kinh doanh chip cốt lõi của Samsung Electronics đã hồi phục chậm hơn đối thủ kể từ khi có mức lợi nhuận thấp nhất 15 năm vào năm 2023.

Nguyên nhân chính được cho là việc Samsung chậm chân trong mảng trí thông minh nhân tạo (AI).

Tình hình nghiêm trọng đến mức vào tháng 5/2024, Samsung đã thay thế người đứng đầu bộ phận bán dẫn của mình nhằm vượt qua "cuộc khủng hoảng chip" để bắt kịp đối thủ SK Hynix, đối thủ đi trước trong cuộc đua chip cho AI.

Tại mảng smartphone, Samsung cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Apple, Huawei...

Trong một tuyên bố khác, phía Samsung cho biết động thái điều chỉnh lao động được thực hiện ở nước ngoài là hoạt động thường kỳ nhằm mục đích cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tập đoàn này cũng tuyên bố không có mục tiêu cụ thể nào cho các kế hoạch này, đồng thời nói thêm rằng chúng không ảnh hưởng đến đội ngũ sản xuất của công ty.