4 sự "kết hợp vàng" làm nên các món giúp dịu thần kinh, dưỡng ẩm cổ họng và bổ tỳ vị - hoàn hảo dùng trong mùa hè

Vào mùa hè, nhiều người gặp phải các chứng bệnh nhẹ khác nhau: Trằn trọc khó ngủ, cảm thấy cáu kỉnh và nóng bức vào ban ngày, ngủ không ngon giấc vào ban đêm. Bên cạnh đó là những triệu chứng cổ họng khô và ngứa, chán ăn, đầy hơi và khó chịu ở dạ dày và lá lách.

Thực ra, không cần thiết phải dùng thuốc thanh nhiệt một cách bừa bãi. Mận khô là loại nguyên liệu quen thuộc và giản dị, kết hợp với một vài thành phần khác, có thể nhẹ nhàng nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Với vị chua ngọt, tính chát, khả năng sinh dịch và làm ẩm khô, cùng lợi ích cho tỳ vị. Ăn riêng mận khô thì hiệu quả hạn chế, nhưng khi kết hợp với củ hoa huệ, lê, củ mài và vỏ quýt khô, chúng có thể điều trị bốn vấn đề chính: mất ngủ và cáu gắt, khô họng, tỳ vị yếu và âm hư kèm theo nội nhiệt.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 4 công thức chế biến mận tuyệt vời và tốt cho sức khỏe. Chúng rất dễ làm, có vị chua ngọt thơm ngon và phù hợp với mọi lứa tuổi. Cả gia đình đều có thể thưởng thức và có một mùa hè thoải mái và sảng khoái!

1. Nước mận và củ hoa huệ: Giúp thư giãn, thúc đẩy ngủ ngon và giảm căng thẳng

Thức uống này thích hợp cho những người hay cáu gắt, khó ngủ, hay mộng mị, thường xuyên thức giấc giữa đêm, thay đổi tâm trạng và mất ngủ do nắng nóng mùa hè.

Cái nóng của mùa hè dễ làm xáo trộn tâm trí khiến làm thay đổi khả năng điều hòa cảm xúc của cơ thể. Tình trạng này dễ gây ra cáu gắt, lo âu, mệt mỏi và mất ngủ. Củ hoa huệ giúp làm dịu tâm trí, giảm bớt sự cáu kỉnh và nóng bức, trong khi mận khô kích thích tiết nước bọt, giảm bồn chồn và hạ nhiệt cơ thể. Sự kết hợp của 2 thành phần này, không quá lạnh cũng không quá nóng, có thể làm dịu sự cáu kỉnh do nóng bức mùa hè, xoa dịu thần kinh căng thẳng, cải thiện chứng mất ngủ và giấc ngủ không ngon do nóng, giúp ngủ ngon hơn.

Nguyên liệu: 3 quả mận khô, 10g củ hoa huệ khô, 600ml nước.

Cách nấu nước mận và củ hoa huệ

Ngâm củ hoa huệ khô trước cho đến khi mềm rồi rửa sạch. Rửa sơ mận khô để loại bỏ tạp chất. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước và đun sôi trên lửa lớn. Chỉnh về mức lửa nhỏ và đun tiếp trong khoảng 10 phút. Sau đó tắt bếp và để yên trong 5 phút để hương vị tỏa ra. Có thể uống sau khi đã nguội hoặc khi còn ấm. Hiệu quả nhất là uống 1 giờ trước khi đi ngủ.

2. Súp mận và lê: Thúc đẩy sản sinh nước bọt, làm ẩm phổi, giảm khô và ngứa họng

Món ăn này thích hợp cho những người phải sử dụng giọng nói trong thời gian dài, bị khô và ngứa họng, khô miệng và lưỡi, ho khan do phổi bị nóng, và những người bị khô da theo mùa.

Lê là một thành phần tự nhiên giúp làm ẩm phổi, thanh nhiệt, giảm khô họng và bổ dưỡng; mận khô kích thích tiết nước bọt, giải khát và giảm khô miệng. Món súp này rất thích hợp cho những người bị khó chịu do nắng nóng mùa hè, không khí khô từ điều hòa và đau họng. Thường xuyên dùng sẽ giúp giữ ẩm cho cổ họng, ngăn ngừa khô họng và mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu.

Nguyên liệu: 3 quả mận khô, 1 quả lê, vài quả kỷ tử, 800ml nước.

Cách làm súp mận và lê

Rửa thật sạch lê, bỏ lõi và cắt thành từng miếng nhỏ. Không cần gọt vỏ để giữ lại chất dinh dưỡng. Rửa sạch mận khô, sau đó cho vào nồi cùng với lê và thêm nước rồi đun sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa và nấu trong 15 phút để tinh chất lê và hương vị mận hòa quyện hoàn toàn. Tắt bếp, cho kỷ tử vào ủ thêm trong 3 phút. Món ăn sẽ có vị chua ngọt tự nhiên.

3. Súp mận và củ mài: Bổ âm bổ tỷ, tốt cho dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa

Món ăn này thích hợp cho những người biếng ăn, tỳ vị yếu, đầy hơi sau ăn, kén ăn, ứ trệ thức ăn, và những người thiếu âm, suy nhược cơ thể.

Củ mài bổ tỳ vị, làm ấm và bồi bổ cơ thể. Mận khô có vị chua ngọt, kích thích ăn ngon, tăng tiết dịch vị, cải thiện tình trạng chán ăn, khó tiêu và đầy hơi vào mùa hè. Món ăn này thanh đạm, dễ tiêu hóa và tốt cho tỳ vị, phù hợp cho cả người già và trẻ em, có thể cải thiện hiệu quả các vấn đề như chán ăn và suy yếu tỳ vị vào mùa hè.

Nguyên liệu: 2 quả mận khô, 1 củ khoai mỡ, lượng nước vừa đủ.

Cách nấu súp mận và củ mài

Gọt vỏ củ mài và cắt thành miếng nhỏ, ngâm trong nước có pha chút muối để tránh bị oxy hóa và chuyển sang màu đen. Rửa sạch mận khô, bỏ hạt rồi cho vào máy làm sữa hạt cùng với củ mài, sau đó thêm nước. Bật chế độ xay nhuyễn gạo và xay, nấu chỉ với một cú nhấp chuột. Khi thời gian hết, bạn sẽ được hỗn hợp sánh mịn, kết cấu sẽ đậm đà, ngọt và chua, tạo nên hương vị đặc biệt thơm ngon.

4. Trà mận và vỏ quýt: Bổ tỳ vị, điều hòa khí huyết, giảm đầy hơi, trừ thấp khí và cải thiện khẩu vị

Thức uống này thích hợp cho những người bị ẩm thấp quá mức, đầy hơi, khó tiêu, ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, chướng bụng và ứ đọng thức ăn.

Vỏ quýt khô điều hòa khí huyết, bổ tỳ vị, trừ thấp khí và giảm đầy hơi; mận khô kích thích ăn ngon, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất. Những người thích đồ uống lạnh, thức ăn nhiều dầu mỡ và nặng bụng vào mùa hè, bị thấp khí ở tỳ vị và thường xuyên bị đầy hơi có thể hưởng lợi từ việc uống trà này thường xuyên. Nó giúp cải thiện tiêu hóa, giảm ứ đọng thức ăn và tăng cường sự thèm ăn.

Nguyên liệu: 3 quả mận khô, 3g vỏ quýt khô, 600ml nước.

Cách nấu trà mận và vỏ quýt

Ngâm vỏ quýt khô cho đến khi mềm, rửa sạch và cạo bỏ phần cùi trắng để giảm vị đắng. Cho vỏ quýt khô và mận khô vào cốc rồi ngâm với nước sôi. Đậy nắp và ủ trong 15 phút, sau đó có thể dùng như trà. Có thể thêm nước nhiều lần; thay thế bằng các nguyên liệu mới nếu hương vị trở nên nhạt nhẽo.

Lời kết:

Chế độ chăm sóc sức khỏe mùa hè tập trung vào việc dưỡng ẩm cho da khô, làm dịu tâm trí và bồi bổ tỳ vị. 4 công thức nước uống và món ăn từ mận này rất lý tưởng để giải quyết các chứng bệnh mùa hè như khô miệng, mất ngủ, chán ăn, và suy yếu tỳ vị. Các nguyên liệu đều phổ biến và cách pha chế đơn giản. Uống thường xuyên sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và thoải mái suốt mùa hè, đồng thời giảm thiểu các vấn đề sức khỏe!