4 tiếng trên livestream, mắt xem có lúc vọt lên 5.000 người, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt được bao nhiêu chiếc xe điện? Doanh số khiến nhiều người bất ngờ

Vào tối ngày 28/2 vừa qua, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã kết hợp với kênh Tiktok “Tạp hoá PewPew” tổ chức phiên bán hàng trực tuyến qua phương thức livestream. Trong khoảng thời gian từ 19h-23h30, VinFast đã đăng bán 5 mẫu xe máy điện nằm trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện của mình, bao gồm EVO200, EVO200 Lite, Feliz S, Vento S và Theon S.

Phiên livestream kéo dài từ 19-23h20 ngày 28/2 vừa qua

Phiên livestream được nhiều khách hàng ưa thích dòng xe điện quan tâm, có thời điểm số lượng người xem lên đến 5.000 người. Với chính sách “ưu đãi chồng ưu đãi”, người mua có thể tiết kiệm ít nhất 1,2 triệu đồng. Tuỳ từng tài khoản Tiktok, bạn có thể nhận được thêm được những voucher giảm giá khác.



Theo đó, thay vì phải bỏ 18 triệu đồng để sở hữu chiếc xe máy điện EVO200, khách hàng mua xe thông qua phiên livestream chỉ phải bỏ 15,8 triệu đồng, tiết kiệm được 2,2 triệu đồng. Với các dòng xe EVO200 Lite, Feliz S, Vento S và Theon S, mức giá mua qua livestream lần lượt là 15,8 triệu đồng (tiết kiệm được 2,2 triệu đồng so với giá niêm yết); 23,4 triệu đồng (tiết kiệm được 3,6 triệu đồng so với giá niêm yết); 43,7 triệu đồng (tiết kiệm được 6,3 triệu đồng so với giá niêm yết); 55,7 triệu đồng (tiết kiệm được 7,3 triệu đồng so với giá niêm yết). Mức giá trên đã gồm VAT, 01 bộ sạc và không kèm pin. Điều này đồng nghĩa, sau khi mua xe, khách hàng sẽ phải chi thêm 19,9 triệu đồng để mua pin. Hoặc bạn có thể làm thủ tục thuê pin với 2 gói: 350.000 đồng/tháng cho quãng đường 2.000km; 990.000 đồng/tháng cho quãng đường từ 2.000km trở lên kèm theo đó là phí đặt cọc thuê pin 2 triệu đồng.

Dựa theo hiển thị đơn hàng đã bán trên Tiktok, sau hơn 4 tiếng livestream, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chốt đơn được 78 chiếc xe máy điện. Cụ thể, 12 khách hàng đã chốt đơn EVO200. 34 người lựa chọn mua EVO200 Lite. Dòng xe điện Feliz S bán được 32 chiếc. 2 loại xe điện có giá thành hơn 40 triệu đồng (Vento S và Theon S) không có người lựa chọn.

Với số lượng này, trong vòng gần 4 tiếng đồng hồ, VinFast thu về ít nhất 1,4 tỷ đồng. Số tiền này chưa bao gồm khoản tiền mà khách hàng phải trả để mua hoặc thuê pin.

Không chỉ sạch và tiết kiệm hơn xe máy xăng, xe máy điện đang trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy hơn hẳn xe xăng khi “không ngại ngần” những con đường ngập lụt, vốn khá phổ biến mỗi khi mưa to tại các thành phố lớn.

Có lẽ, việc VinFast kết hợp với streamer PewPew bán xe điện trên Tiktok không chỉ giúp khách hàng sở hữu xe với mức giá ưu đãi mà còn cho thấy sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm và phổ cập xe máy điện tại Việt Nam.