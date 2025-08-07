4 việc làm ngay vào tối hôm nay sẽ giúp bạn tiêu tiền khôn ngoan hơn

Không phải lúc nào việc tiêu tiền khôn ngoan cũng bắt đầu từ bảng kế hoạch tài chính dài 3 trang hay hàng loạt ứng dụng chi tiêu rối rắm. Đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những việc bé xíu, diễn ra vào mỗi buổi tối - khoảng thời gian mà nhiều người hay "thả lỏng" nhất trong ngày.

Dưới đây là 4 việc làm vào buổi tối tưởng chừng chẳng dính gì đến tiền bạc, nhưng nếu duy trì đều đặn, bạn sẽ thấy bản thân tiêu tiền khôn hơn rõ rệt.

Tắt điện thoại 1 tiếng trước khi ngủ

Việc này nghe có vẻ giống lời khuyên chăm sóc sức khoẻ hơn là tài chính, nhưng thực tế, nó cực kỳ liên quan.

Ảnh minh hoạ.

Hãy thử nghĩ lại xem: Bao nhiêu lần bạn nằm lướt mạng trước khi ngủ rồi "lỡ tay" đặt mua đôi giày giảm giá 50%, bộ skincare mới toanh hay đăng ký khóa học "chưa biết có học không?" Rất nhiều quyết định tiêu tiền sai lầm diễn ra khi não bạn đang mệt mỏi và cơ thể chỉ muốn nghỉ ngơi. Lúc đó, dopamine (hormone gây hưng phấn) sẽ thắng thế, còn lý trí thì ngủ trước bạn một bước.

Việc tắt điện thoại giúp bạn tránh xa khỏi những cám dỗ chi tiêu impulsive (mua sắm bốc đồng) về đêm - thủ phạm khiến ví tiền ngày càng mỏng mà bạn chẳng biết vì sao.

Viết lại 3 khoản chi tiêu trong ngày

Đây không phải là lúc bạn phải ghi chép chi li từng nghìn đồng, mà đơn giản là nhìn lại xem hôm nay mình đã tiêu những gì, tiêu vì lý do gì và cảm thấy ra sao.

Việc viết ra không chỉ giúp bạn nhớ rõ dòng tiền của mình đang chảy về đâu, mà còn giúp phát hiện các chi tiêu vô lý một cách nhanh chóng. Ví dụ: bạn đã gọi ship đồ ăn ngoài hai lần chỉ vì lười rửa bát, hay đã mua thêm một món đồ y hệt cái mình có ở nhà chỉ vì thấy nó "đang hot trên TikTok".

Ảnh minh hoạ.

Việc kê khai nhẹ nhàng này, về lâu dài sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn và ra quyết định chi tiêu tỉnh táo hơn, chứ không bị cuốn theo cảm xúc nhất thời.

Chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho ngày mai

Lại là một việc nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến tiền, nhưng nếu từng có những buổi sáng dậy muộn, thay đồ vội vàng và lao ra ngoài mua một ly cà phê + bánh mỳ 40k, thì bạn sẽ hiểu.

Việc chuẩn bị trước giúp bạn bắt đầu ngày mới trong thế chủ động, từ đó giảm nguy cơ tiêu tiền cho các tình huống "chữa cháy". Bạn không cần phải mua đồ ăn sáng đắt đỏ, không phải gọi xe vì không kịp bắt xe buýt, cũng không cần ghé siêu thị lúc tan làm chỉ để mua khăn giấy rồi tiện thể mua thêm vài ba món "vô thưởng vô phạt".

Sự chủ động luôn đi đôi với việc tiêu tiền có ý thức hơn.

Đọc (hoặc nghe) một nội dung tích cực về tài chính

Không cần quá to tát. Một video 5 phút về cách tiết kiệm thông minh, một bài viết chia sẻ hành trình trả nợ của ai đó, hoặc một trang sách nói về tư duy tiêu tiền, đều có thể gieo cho bạn một "hạt mầm tài chính" trong đầu.

Ảnh minh hoạ.

Khi bạn liên tục được tiếp xúc với những nội dung tích cực và thực tế, não bộ sẽ dần điều chỉnh góc nhìn, giúp bạn có động lực và thói quen đưa ra quyết định tài chính hợp lý hơn.

Đây giống như việc mỗi tối "bơm thêm một chút kháng thể tài chính" vào tư duy, để sáng hôm sau bạn tỉnh táo hơn trước khi tiêu tiền.

Chi tiêu thông minh không luôn cần đến những cuộc "cách mạng lớn" trong cuộc sống. Đôi khi, chỉ cần làm khác đi một chút vào buổi tối - khi bạn đang ở trạng thái thư giãn và dễ tiếp thu nhất - đã đủ để thay đổi cả cách bạn sử dụng tiền bạc.