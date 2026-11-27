Sự kiện có sự góp mặt của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ đang hoạt động tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam như Luxshare-ICT Việt Nam (vốn đầu tư 1,324 tỷ USD, gần 50.000 lao động), Wistron (vốn đầu tư trên 360 triệu USD, hơn 6.500 lao động), Cooler Master (vốn đầu tư 200 triệu USD, gần 1.300 lao động), cùng các doanh nghiệp LCFC, Gemtek, Lotes và Sunway.

Cơ hội rộng mở cho sinh viên mới tốt nghiệp

Hơn 200 cơ hội tuyển dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ công nghệ, điện tử, tự động hóa, sản xuất công nghiệp đến kinh doanh, dịch vụ, giáo dục và vận hành doanh nghiệp. Tại ngày hội, sinh viên được trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về mô tả công việc, tiêu chí chuyên môn, đồng thời nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn ngay tại gian hàng.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị dành cơ hội cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có kinh nghiệm thông qua các vị trí thực tập sinh, tập sự, trợ lý kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ nguồn. Những vị trí yêu cầu tiếng Trung cũng mở thêm hướng phát triển cho sinh viên có lợi thế ngoại ngữ trong môi trường hợp tác quốc tế.

Sinh viên hào hứng tham gia ngày hội

Mức thu nhập tuyển dụng tại ngày hội dao động từ 9 - 40 triệu đồng/tháng tùy ngành nghề và vị trí. Cụ thể, nhóm Ngôn ngữ Trung - Phiên dịch, Hành chính, Kinh tế, Logistics, Xuất nhập khẩu có mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng trong giai đoạn đào tạo, thực tập và tăng lên 10 - 15 triệu đồng/tháng khi làm việc chính thức.

Ở khối kỹ thuật, vị trí Quản lý chất lượng (QC/QA) có mức thu nhập 10 - 15 triệu đồng/tháng; nhóm Sản xuất - Gia công phổ biến ở mức 12 - 15 triệu đồng/tháng (riêng ca trưởng mạ điện có thể đạt tối đa 30 triệu đồng/tháng). Nhóm Kỹ thuật - Cơ khí - Tự động hóa ghi nhận mức 10 - 14 triệu đồng/tháng cho cán bộ nguồn R&D và lên tới 30 - 40 triệu đồng/tháng với vị trí kỹ sư R&D. Các vị trí quản lý như chủ quản, phó trưởng bộ phận và trưởng bộ phận dao động từ 15 - 35 triệu đồng/tháng theo lộ trình thăng tiến.

Chuyển từ liên kết tuyển dụng sang hợp tác đồng đào tạo

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho biết, chuỗi sản xuất điện tử và công nghệ cao đang dịch chuyển mạnh về miền Bắc Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân sự kế toán, logistics, phiên dịch có thể làm việc ngay, giao tiếp với chuyên gia nước ngoài và thích nghi với kỷ luật nhà máy.

Xác định định hướng đại học ứng dụng, Đại học Đại Nam đo lường chuẩn đầu ra bằng năng lực thực tế với yêu cầu mỗi sinh viên đạt trình độ tiếng Anh B2, hoàn thành các học phần kỹ năng mềm và biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc - môn học đã trở thành bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên từ năm 2024.

Tuy nhiên, theo TS. Lê Đắc Sơn, mỗi doanh nghiệp có đặc thù riêng về công nghệ và quy trình nên chương trình đào tạo khó trùng khớp ngay nếu thiếu tiếng nói của người sử dụng lao động. Ông đề xuất doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trên ba phương diện: tham gia bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo và cử chuyên gia, kỹ sư trực tiếp hướng dẫn; mở cửa cho sinh viên thực tập ngay từ những năm đầu đại học; đặt hàng đào tạo theo nhu cầu cụ thể về ngành nghề, số lượng và kỹ năng.

TS. Lê Đắc Sơn phát biểu tại ngày hội

Dự kiến ngày 10/12/2026, Trung tâm thực hành thương mại điện tử và livestream văn hóa hợp tác giữa Trường Đại học Đại Nam và đối tác Trung Quốc sẽ chính thức khai trương, mở rộng liên kết sang các lĩnh vực kinh tế mới.

Gửi lời khuyên tới sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Trường khuyến khích người học mạnh dạn tiếp cận doanh nghiệp, tận dụng ngoại ngữ làm lợi thế thăng tiến và chú trọng môi trường rèn luyện kỷ luật, quy trình, tác phong công nghiệp trong 3–5 năm đầu thay vì chỉ nhìn vào mức lương khởi điểm. "Doanh nghiệp có thể đào tạo lại kỹ năng cho các em, nhưng sự trung thực, chăm chỉ và tinh thần cầu tiến thì phải do chính các em mang theo", TS. Lê Đắc Sơn nhấn mạnh.

Doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển nhân lực bản địa

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tham gia ngày hội, ông Hồ Long Cương, Giám đốc Bộ phận Nhân sự Công ty TNHH Sunway tại Việt Nam cho biết, nhà máy của doanh nghiệp hoạt động từ năm 2019 với hơn 2.000 nhân sự chuyên sản xuất linh kiện điện tử chính xác và dự kiến tăng quy mô sản xuất thêm 30% vào năm 2027, nâng tổng số nhân sự lên 3.000 người.

Theo ông Cương, chiến lược của doanh nghiệp đang hướng mạnh vào việc đào tạo nguồn nhân lực bản địa để xây dựng đội ngũ quản lý cấp trung, cấp cơ sở và nhân sự kỹ thuật chủ chốt là người Việt Nam. Hằng năm, công ty tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào đội ngũ dự phòng và cử các nhân viên tiêu biểu sang trụ sở chính tại Trung Quốc học tập, nâng cao chuyên môn.

Đại diện Sunway cũng khẳng định các vị trí thực tập dành cho sinh viên tại ngày hội đều thuộc nhóm công việc kỹ thuật, chức năng nghiệp vụ và quản lý kế cận, không bố trí sinh viên làm công nhân phổ thông trên dây chuyền. Ông cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa ba bên gồm nhà trường, doanh nghiệp và người học sẽ giúp sinh viên sớm xác định định hướng nghề nghiệp và trưởng thành nhanh chóng trong môi trường sản xuất hiện đại.

Hiện Trường Đại học Đại Nam đào tạo khoảng 25.000 sinh viên thuộc gần 50 ngành học. Bên cạnh việc tổ chức 2–3 ngày hội việc làm quy mô lớn mỗi năm, nhà trường duy trì Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp Sinh viên làm đầu mối kết nối cơ hội thực tập, tuyển dụng cho cả sinh viên và cựu sinh viên.