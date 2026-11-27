Tại khu vực gần Khu Công nghệ Thâm Quyến, một quầy bán đồ uống lạnh được dựng dưới cầu vượt dành cho người đi bộ ở cổng Bắc Đại học Thâm Quyến. Chủ quầy là Dan Zong - người từng điều hành một công ty game có gần 100 nhân viên.

Sau khi doanh nghiệp giải thể, ông chuyển sang bán chè xoài bưởi và các loại đồ uống, đồng thời livestream ngay tại quầy hàng.

Dan Zong, cựu chủ công ty game từng có gần 100 nhân viên, hiện chuyển sang bán đồ uống dưới cầu vượt tại Thâm Quyến

Từ chủ công ty game đến khoản nợ hơn 29 tỷ đồng

Dan Zong từng là chủ một công ty game tại Thâm Quyến. Theo chia sẻ của ông, sản phẩm thành công đầu tiên của công ty là trò chơi giải đố kinh dị Trung Quốc mang tên "Ngôi nhà cổ trên núi", thu hút khoảng 60-70 triệu người dùng sau khi phát hành.

Sau đó, công ty hợp tác với đội ngũ phát hành game của ByteDance để phát triển trò chơi "Cuộc sống hạnh phúc của Vương Lan Miếu". Sản phẩm này từng đứng đầu bảng xếp hạng của Apple trong 3 ngày.

Trong giai đoạn kinh doanh phát triển, công ty của Dan Zong mở rộng quy mô nhanh chóng, từ khoảng 20-30 nhân viên lên gần 100 người. Doanh nghiệp thuê nửa tầng văn phòng trong khu công nghệ, đồng thời phải chi trả các khoản cố định lớn cho mặt bằng và nhân sự.

Công ty game của Dan Zong từng có giai đoạn phát triển thuận lợi, với quy mô nhân sự tăng lên gần 100 người

Dan Zong chia sẻ công ty phát triển nhanh nhờ thị trường game mini bùng nổ. Khi các sản phẩm liên tục mang lại doanh thu, ông và đội ngũ quyết định mở rộng quy mô, nhưng chưa lường hết rủi ro khi thị trường thay đổi.

Hoạt động kinh doanh bắt đầu đi xuống khi các quy định về phòng chống nghiện game được áp dụng.

Theo Dan Zong, nhiều người chơi không muốn đăng ký tên thật và cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, khiến lượng người dùng giảm. Doanh thu quảng cáo cũng sụt giảm theo.

Công ty chuyển sang phát triển game có tính năng mua hàng trong ứng dụng, nhưng các sản phẩm mới không đạt kỳ vọng.

Bên cạnh đó, Dan Zong cũng đầu tư mở hơn 10 cửa hàng bán lẻ, song không cửa hàng nào đạt mục tiêu kinh doanh. Những khoản đầu tư này khiến dòng tiền của công ty cạn kiệt nhanh hơn.

Doanh nghiệp dần thu hẹp quy mô, nhân viên giảm đi, tiền lương không được thanh toán đúng hạn và các khoản nợ ngày càng tăng.

Ở thời điểm khó khăn nhất, Dan Zong cho biết tổng nợ của ông khoảng 7,5 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng), gồm 3 triệu NDT (khoảng 11, 6 tỷ đồng) tiền vay trực tuyến, hơn 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng) tiền lương chưa trả cho nhân viên và 3,5 triệu NDT (khoảng 13,57 tỷ đồng) tiền thế chấp.

Khi dòng tiền cạn kiệt, các dự án mới không đạt kỳ vọng và công ty không còn khả năng duy trì hoạt động, Dan Zong quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bán chè kết hợp livestream để tìm nguồn thu

Sau khi công ty giải thể, Dan Zong đăng video chia sẻ câu chuyện của mình, quay hình ảnh văn phòng trống lên Douyin, thu hút 10.000-20.000 lượt xem, cao hơn mức vài trăm lượt xem thường thấy trên tài khoản của ông.

Video tiếp theo có hình ảnh ông xuất hiện trực tiếp thu hút gần 100.000 lượt xem. Nhận thấy sự quan tâm của người xem có thể tạo ra cơ hội kinh doanh, ông quyết định thử bán hàng rong kết hợp livestream.

Nhận thấy cơ hội kiếm tiền từ nhiều người xem video, ông quyết định nắm bắt

Ngày 19/3, Dan Zong đăng video đầu tiên về kế hoạch này. Đến ngày 30/3, sau khoảng 10 ngày chuẩn bị, ông dựng quầy bán đồ uống dưới cầu vượt tại cổng Bắc Đại học Thâm Quyến.

Quầy hàng bán các loại đồ uống lạnh, trong đó có chè xoài bưởi, sử dụng trái cây tươi và nguyên liệu tự làm. Dan Zong cũng livestream ngay tại quầy để giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng. Theo ông, một số người tìm đến sau khi xem video trên Douyin.

Dan Zong bán các loại đồ uống lạnh, trong đó có chè xoài bưởi, kết hợp livestream để giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng

Tuy nhiên, Dan Zong cho biết doanh thu từ quầy hàng không đủ để trả khoản nợ hàng triệu nhân dân tệ. Ông xem đây là nguồn thu giúp duy trì cuộc sống trước mắt, còn livestream và bán hàng trực tuyến là những hướng đi có thể tạo thêm cơ hội kinh doanh.

Dan Zong thừa nhận việc thu hút sự chú ý là một phần trong kế hoạch của mình. Ông cho rằng lượng người theo dõi có thể mở ra cơ hội kiếm tiền, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để trục lợi.

Vì vậy, ông muốn tiếp tục kinh doanh theo hướng không gây hại cho người khác.

Tìm hướng kinh doanh mới, không nhất thiết quay lại ngành game

Sau khi công ty giải thể, Dan Zong chưa xác định được hướng đi tiếp theo. Việc xây dựng tài khoản trên mạng xã hội giúp ông tiếp cận một số cơ hội kinh doanh ngoài quầy hàng.

Theo chia sẻ của ông, tháng trước, ông đã thực hiện một buổi livestream cho thương hiệu Blue Moon. Ông cũng nhận được cơ hội hợp tác quảng cáo, thu hút khách đến cửa hàng và phối hợp với tổ chức giáo dục để hỗ trợ trẻ em phát triển game.

Dan Zong cho biết bán hàng rong giúp ông duy trì cuộc sống, trong khi livestream và thương mại điện tử là những hướng kinh doanh ông đang tiếp tục thử nghiệm

Một số người muốn học cách dựng quầy hàng hoặc pha chế đồ uống, khiến Dan Zong cân nhắc làm video hướng dẫn có thu phí.

Dan Zong chưa quyết định có quay lại ngành game hay không. Trước mắt, ông tập trung vào thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu, đồng thời tìm kiếm những hướng kinh doanh mới.

Nguồn, ảnh: Sohu, baidu