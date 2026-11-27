Khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank và SHB cho thấy: Agribank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất ở cả 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank có mức lãi suất tương đương nhau ở các kỳ hạn này.

Với mục tiêu thu về 15 triệu đồng/tháng tiền lãi tiết kiệm, tương đương 45 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 3 tháng, 135 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 9 tháng và 150 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 12 tháng, công thức tính tiền gốc cần gửi như sau:

- Kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(Lãi suất năm x 3/12) - Kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(Lãi suất năm x 9/12) - Kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(Lãi suất năm x 12/12)

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,78 tỷ đồng để lãi 15 triệu/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 15 triệu đồng/tháng lần lượt là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(2,4% x 3/12) = 7.500.000.000 đồng (7,5 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(3% x 9/12) = 6.000.000.000 đồng (6 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 2.777.777.778 đồng (khoảng 2,78 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại Agribank: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,21 tỷ đồng để lãi 15 triệu/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 15 triệu đồng/tháng lần lượt là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 3.789.473.684 đồng (khoảng 3,79 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(6,6% x 9/12) = 2.727.272.727 đồng (khoảng 2,73 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(6,8% x 12/12) = 2.205.882.353 đồng (khoảng 2,21 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại SHB: Cần gửi tối thiểu khoảng 3,06 tỷ đồng để lãi 15 triệu/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 15 triệu đồng/tháng lần lượt là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(3% x 3/12) = 6.000.000.000 đồng (6 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(4,4% x 9/12) = 4.090.909.091 đồng (khoảng 4,09 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(4,9% x 12/12) = 3.061.224.490 đồng (khoảng 3,06 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, theo thông tin được khảo sát vào ngày 26/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, hình thức gửi (online/tại quầy) và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.