Ra mắt trên VTV3 từ tháng 9/2021, Vua Tiếng Việt là gameshow dành cho những người yêu thích và muốn thử sức với sự phong phú của tiếng Việt. Chương trình gồm 4 vòng thi: Phản xạ, Giải nghĩa, Xâu chuỗi và Soán ngôi, với các thử thách liên quan đến vốn từ, khả năng giải nghĩa, sắp xếp câu chữ và vận dụng tiếng Việt. Sau 10 tập phát sóng, vào tối 12/11/2021, chương trình tìm ra người chơi đầu tiên chinh phục mức thưởng cao nhất 180 triệu đồng là Phùng Khắc Bắc Linh.

Thời điểm tham gia chương trình, Bắc Linh 27 tuổi, là một kỹ thuật viên xét nghiệm. Ngoài đời, anh có sở thích đọc sách, đặc biệt là truyện trinh thám và nhân vật Sherlock Holmes. Bắc Linh cũng thường chú ý đến cách sử dụng từ ngữ, thậm chí có thói quen bắt lỗi chính tả của bạn bè trên mạng xã hội.

Phùng Khắc Bắc Linh tham gia chương trình Vua Tiếng Việt

Trước khi đến với Vua Tiếng Việt, anh từng hai lần tham gia Đuổi Hình Bắt Chữ vào năm 2015 và 2018, đều giành chiến thắng với phần thưởng 10 triệu đồng. Khi biết VTV3 chuẩn bị ra mắt gameshow mới, Bắc Linh nhanh chóng đăng ký thử sức. Để chuẩn bị, anh cùng vợ thường chơi nối từ, đọc ca dao, tục ngữ theo chủ đề và tìm hiểu quy luật gieo vần, luật bằng - trắc trong thơ.

Hành trình của Bắc Linh tại chương trình có một chi tiết khá đặc biệt là sau khi chiến thắng ở vòng Soán ngôi và nhận phần thưởng 30 triệu đồng, anh quyết định gửi lại số tiền để tiếp tục ở lại bảo vệ danh hiệu. Nhờ vậy, anh giữ vững vị trí qua 4 tập liên tiếp.

"Vua Tiếng Việt" Phùng Khắc Bắc Linh nhận phần thưởng 180 triệu đồng

Trong tập 10 phát sóng tối 12/11/2021, Bắc Linh tiếp tục đối đầu với Lý Việt Hùng, một chuyên gia về biến đổi khí hậu. Ở thử thách tìm ba từ đồng nghĩa với “dịu dàng”, anh nhanh chóng đưa ra đủ đáp án được cả ba thành viên ban cố vấn chấp thuận, qua đó giành chiến thắng và nhận phần thưởng cao nhất 180 triệu đồng.

Theo thông tin được công bố tại thời điểm đó, đây là mức thưởng kỷ lục trong số các gameshow do Ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3 thực hiện suốt hơn 25 năm. Sau chiến thắng, Bắc Linh chia sẻ anh không nghĩ mình có thể đi đến tập thi thứ tư, càng không ngờ sẽ nhận được phần thưởng lớn như vậy.

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