Cuối tuần qua, Công ty Xổ số bang Massachusetts (Mỹ) đăng tải hình ảnh Ariel Velasquez-Morales mỉm cười khi cầm tấm séc khổng lồ ghi giải thưởng 1 triệu USD. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc mừng, thậm chí có người hy vọng số tiền này sẽ giúp anh biến những ước mơ thành hiện thực.

Tuy nhiên, niềm vui trúng thưởng của người đàn ông gốc El Salvador không kéo dài lâu. Ngày 24/11, Velasquez-Morales bị các nhân viên ICE bắt giữ tại East Boston, cũng chính là khu vực anh mua tấm vé xổ số cào trị giá 10 USD mang về giải thưởng lớn.

Theo thông báo của ICE, người đàn ông này đã sinh sống tại Mỹ trái phép hơn một thập kỷ và hiện đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi nước này.

Ảnh: DHS

"Xem ra vận may của anh ta đã cạn", Micah Bock, Trợ lý Giám đốc phụ trách các vấn đề công chúng của ICE, bình luận trong thông cáo công bố vụ bắt giữ.

Hiện chưa rõ việc Công ty Xổ số bang Massachusetts công khai hình ảnh nhận thưởng có khiến Velasquez-Morales lọt vào tầm ngắm của cơ quan di trú hay không. ICE từ chối trả lời các câu hỏi của CNN về nguyên nhân dẫn đến vụ bắt giữ cũng như địa điểm người đàn ông này đang bị giam giữ.

Theo ICE, Velasquez-Morales nhập cảnh trái phép vào Mỹ năm 2013, dưới thời Tổng thống Barack Obama, qua khu vực Thung lũng Rio Grande, bang Texas. Sau đó, các nhân viên Tuần tra Biên giới đã cấp cho anh giấy triệu tập trình diện trước thẩm phán di trú. Người đàn ông này được phép rời khỏi nơi tạm giữ và ở lại Mỹ, đồng thời nhận được danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Tuy nhiên, đến năm 2014, một thẩm phán di trú thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành lệnh trục xuất đối với Velasquez-Morales. Theo ICE, bất chấp quyết định này, anh vẫn tiếp tục ở lại Mỹ trái phép.

"Anh ta sẽ tiếp tục bị giam giữ tại ICE trong thời gian chờ thực hiện việc trục xuất khỏi Mỹ", cơ quan này cho biết.

CNN hiện chưa xác định được Velasquez-Morales đã có luật sư đại diện hay chưa.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư, sau khi ông cam kết thực hiện chiến dịch trục xuất quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, hoạt động bắt giữ người nhập cư của ICE đã có sự dịch chuyển đáng kể. Thay vì tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới, lực lượng này tăng cường các hoạt động bên trong lãnh thổ Mỹ. Những biện pháp thực thi quyết liệt cũng trở thành đặc điểm nổi bật trong chiến dịch mở rộng bắt giữ và giam giữ người nhập cư.

Đến tháng 7/2026, số người bị ICE giam giữ lên tới gần 66.000, tăng gần 70% so với thời điểm ông Trump nhậm chức một năm trước đó.

Tuy nhiên, sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump đã công khai đặt câu hỏi liệu các biện pháp thực thi nhập cư cứng rắn có đang đi quá xa và khiến dư luận phản đối hay không. Dù vậy, vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ có dự định điều chỉnh đáng kể các chính sách nhập cư hiện hành hay không.

Trong thông cáo về vụ bắt giữ Velasquez-Morales, ICE tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn: "Những người nhập cư trái phép có tiền án hình sự không được chào đón tại Mỹ và sẽ bị trục xuất nhanh nhất có thể".

Cơ quan này cũng tuyên bố dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Mullin, ICE đang thực hiện nhiệm vụ thi hành luật nhập cư, khôi phục trách nhiệm giải trình và bảo vệ cộng đồng Mỹ.

Ảnh: Foxnews

Tấm vé cào đầu tiên mang về giải thưởng triệu USD

Theo Công ty Xổ số bang Massachusetts, Velasquez-Morales tham gia trò chơi có tên "$2,000,000 50X Cashword". Đây là loại vé số cào có hình thức tương tự trò chơi ô chữ, trong đó người chơi phải cào các ô để tìm những từ hoàn chỉnh và đối chiếu kết quả nhằm xác định giải thưởng.

Đáng chú ý, đây là tấm vé đầu tiên anh thử sức với trò chơi này. Sau khi cào vé, Velasquez-Morales ghép được tổng cộng 11 từ và giành giải thưởng 1 triệu USD.

Theo thông tin từ ICE, người đàn ông này lựa chọn nhận tiền thưởng một lần thay vì chia thành nhiều đợt. Với phương án nhận tiền mặt, khoản tiền anh được nhận là 650.000 USD trước thuế, thay vì toàn bộ giá trị giải thưởng công bố. Hiện chưa rõ số tiền này sẽ được xử lý như thế nào sau khi anh bị bắt giữ.

Theo quy định của Công ty Xổ số bang Massachusetts, người tham gia các trò chơi xổ số tại bang không bắt buộc phải là cư dân hợp pháp của Massachusetts. Tuy nhiên, người chơi phải từ 21 tuổi trở lên và có mặt tại bang vào thời điểm mua vé hoặc tham gia trò chơi trực tuyến.

Nguồn: CNN