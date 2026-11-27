Ngày 26/11, Công an xã Ngọc Chúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Kim Dô (sinh năm 1990, cư trú tại ấp Mỹ Hiệp 2, xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ).

Đối tượng Kim Dô tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra, ngày 16/11, Kim Dô cùng anh T.N.P (24 tuổi, cư trú tại phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ) và anh L.Q.H (24 tuổi, cư trú tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ), đều là nhân viên vận chuyển của một Công ty , đi giao hàng tại các chợ trên địa bàn khu vực Gò Quao, Giồng Riềng và các xã lân cận thuộc tỉnh An Giang.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi giao hàng tại chợ Ngọc Chúc (xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang), lợi dụng lúc anh P và anh H đang chằng buộc xe mô tô trên thùng xe tải, Dô đã lấy trộm số tiền 18.829.000 đồng trong chiếc cặp của anh P để trên ghế xe.

Khi xe di chuyển đến khu vực cầu Miễu Ông Tà (ấp Ngọc Bình, xã Ngọc Chúc), phát hiện mất tiền, anh P quay lại chợ Ngọc Chúc tìm kiếm nhưng không thấy nên đến Công an xã Ngọc Chúc trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Chúc đã khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Kim Dô, đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tiền và tài sản có giá trị, không để sơ hở, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.