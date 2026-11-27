Các câu hỏi tính với lãi suất giả định 6%/năm, lãi nhập gốc hằng tháng, khoản góp vào cuối mỗi tháng.

Câu 1: Người bắt đầu góp từ 25 tuổi sẽ góp bao nhiêu tháng cho đến năm 55 tuổi?

A. 30 tháng

B. 240 tháng

C. 300 tháng

D. 360 tháng ✔

Giải thích:

Từ 25 tuổi đến 55 tuổi là 30 năm. Mỗi năm có 12 tháng góp, nên tổng số tháng góp là 30 nhân 12, bằng 360 tháng. Con số 240 tháng ứng với người bắt đầu từ 35 tuổi.

Đáp án đúng là: D. 360 tháng

Câu 2: Tổng số tiền ở tuổi 55 của người bắt đầu góp từ 25 tuổi là bao nhiêu?

A. 360.000.000 đồng

B. 462.040.895 đồng

C. 720.000.000 đồng

D. 1.004.515.042 đồng ✔

Giải thích:

Theo công thức niên kim thường ở mục 6.6 giáo trình Contemporary Mathematics (OpenStax), 360 khoản góp 1.000.000 đồng với lãi suất tháng 0,5% cho tổng tiền 1.004.515.042 đồng. Con số 360.000.000 đồng chỉ là số tiền bỏ ra, chưa có tiền lãi.

Đáp án đúng là: D. 1.004.515.042 đồng

Góp 1 triệu đồng mỗi tháng đến năm 55 tuổi, bắt đầu ở ba độ tuổi khác nhau. (Đồ họa: Soha)

Câu 3: Người bắt đầu góp từ 35 tuổi có tổng số tiền bao nhiêu ở tuổi 55?

A. 163.879.347 đồng

B. 240.000.000 đồng

C. 462.040.895 đồng ✔

D. 669.676.695 đồng

Giải thích:

Người này góp 240 tháng. Cùng công thức niên kim thường ở mục 6.6 giáo trình OpenStax cho tổng tiền 462.040.895 đồng. Thời gian góp bằng hai phần ba người bắt đầu từ 25 tuổi, nhưng tổng tiền chưa bằng một nửa, nên con số 669.676.695 đồng tính theo tỷ lệ thời gian là sai. Con số 163.879.347 đồng ứng với người bắt đầu từ 45 tuổi.

Đáp án đúng là: C. 462.040.895 đồng

Câu 4: Số tiền bỏ ra của người bắt đầu từ 25 tuổi nhiều hơn người bắt đầu từ 35 tuổi bao nhiêu?

A. 120.000.000 đồng ✔

B. 240.000.000 đồng

C. 360.000.000 đồng

D. 542.474.147 đồng

Giải thích:

Người bắt đầu từ 25 tuổi góp nhiều hơn 120 tháng, mỗi tháng 1.000.000 đồng, nên bỏ ra nhiều hơn 120.000.000 đồng. Người này bỏ ra 360.000.000 đồng, người còn lại bỏ ra 240.000.000 đồng.

Đáp án đúng là: A. 120.000.000 đồng

Câu 5: Ở tuổi 55, tổng tiền của người bắt đầu từ 25 tuổi nhiều hơn người bắt đầu từ 35 tuổi bao nhiêu?

A. 120.000.000 đồng

B. 240.000.000 đồng

C. 542.474.147 đồng ✔

D. 840.635.695 đồng

Giải thích:

Lấy 1.004.515.042 đồng trừ 462.040.895 đồng, phần chênh là 542.474.147 đồng. Phần chênh này gấp hơn bốn lần số tiền góp nhiều hơn là 120.000.000 đồng, vì các khoản góp của 10 năm đầu có thêm thời gian sinh lãi. Con số 840.635.695 đồng là phần chênh giữa người bắt đầu từ 25 tuổi và người bắt đầu từ 45 tuổi.

Đáp án đúng là: C. 542.474.147 đồng



