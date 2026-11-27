Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo thông qua việc tạo dựng các mối quan hệ tình cảm trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Lợi dụng nhu cầu kết nối tình cảm và tâm lý cả tin của một bộ phận người dân, các đối tượng chủ động làm quen, xây dựng lòng tin rồi tìm cách chiếm đoạt tiền.

Theo Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng, thủ đoạn này thường được thực hiện qua 3 giai đoạn. Điểm nguy hiểm là các đối tượng lợi dụng tình cảm để khiến nạn nhân mất cảnh giác, thậm chí tự nguyện chuyển tiền mà không nhận ra mình đang bị lừa đảo.

Ba bước từ làm quen đến chiếm đoạt tài sản

Ở giai đoạn đầu, các đối tượng tập trung tạo dựng vỏ bọc nhằm thu hút sự chú ý và gây ấn tượng với nạn nhân. Chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội mới lập hoặc giả mạo, đăng tải hình ảnh cá nhân chỉn chu và xây dựng hình tượng doanh nhân, Việt kiều, quân nhân hoặc người thành đạt.

Sau khi tiếp cận được người có nhu cầu tìm kiếm tình cảm, các đối tượng chuyển sang giai đoạn tạo dựng quan hệ và thao túng tâm lý. Chúng thường xuyên nhắn tin, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và nhanh chóng sử dụng những lời lẽ yêu thương, danh xưng thân mật dù hai bên chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Các đối tượng lợi dụng tình cảm, tạo dựng lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Để che giấu danh tính, các đối tượng thường viện lý do ở xa, bận công tác hoặc không có điều kiện gọi video, gặp gỡ trực tiếp. Việc duy trì liên lạc qua tin nhắn giúp chúng có thêm thời gian xây dựng lòng tin, đồng thời hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Khi nạn nhân đã nảy sinh tình cảm và tin tưởng đối phương, các đối tượng bắt đầu đưa ra những yêu cầu tài chính. Chúng có thể lấy lý do cần tiền gấp để đóng phí hải quan, nộp thuế, giải quyết tai nạn, khắc phục khó khăn cá nhân hoặc vay mượn để xử lý công việc.

Một số trường hợp còn dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư, làm nhiệm vụ trên các ứng dụng hoặc sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, kèm theo lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Khi nạn nhân do dự, các đối tượng tìm cách thúc ép, tạo áp lực về thời gian, thậm chí đe dọa chia tay hoặc cho rằng nạn nhân sẽ đánh mất cơ hội nếu không chuyển tiền ngay. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, chúng lập tức khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc.

Những dấu hiệu cần cảnh giác

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chú ý những dấu hiệu bất thường khi thiết lập quan hệ tình cảm trên mạng.

Trong đó, tài khoản có thông tin cá nhân không rõ ràng, tình cảm tiến triển quá nhanh, thường xuyên né tránh gặp mặt hoặc gọi video là những dấu hiệu cần thận trọng. Người dân cũng cần cảnh giác khi đối phương liên tục đề cập đến chuyện vay mượn, đầu tư, thúc ép chuyển tiền trong thời gian ngắn hoặc giới thiệu các ứng dụng, đường link đầu tư không rõ nguồn gốc.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “5 KHÔNG”.

Thứ nhất, không vội tin tưởng những lời yêu đương trên mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân, lai lịch và chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Thứ hai, không chuyển tiền, cho vay hoặc đóng các khoản phí, thuế theo yêu cầu của người quen qua mạng.

Thứ ba, không tham gia đầu tư vào các ứng dụng, sàn giao dịch hoặc đường link do người quen trên mạng giới thiệu khi chưa xác minh tính hợp pháp.

Thứ tư, không cung cấp thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc hình ảnh, video nhạy cảm cho người khác.

Thứ năm, không giữ kín những yêu cầu chuyển tiền bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần trao đổi với người thân và kịp thời trình báo cơ quan công an.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thiết lập các mối quan hệ trên không gian mạng, tỉnh táo trước những lời hứa hẹn về tình cảm và lợi ích tài chính. Việc chia sẻ thông tin cảnh báo đến gia đình, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi và những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, cũng góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, hạn chế nguy cơ bị tội phạm lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: Công an TP Đà Nẵng