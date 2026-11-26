Sinh vật bí ẩn được ghi hình tại khu vực rừng ngoại ô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã khiến chính quyền địa phương phải triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Không chỉ huy động lực lượng an ninh và chuyên gia động vật hoang dã, giới chức còn sử dụng thiết bị hiện đại để truy tìm tung tích con vật, đồng thời cảnh báo người dân tránh tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Camera ghi lại sinh vật lạ, hơn 70 người được huy động tìm kiếm

Theo Reuters ngày 23/11/2026, sự việc bắt đầu vào tối 22/11 tại khu vực Uskumruköy, quận Sarıyer, phía bắc thành phố Istanbul. Nhân viên tại một đồn hiến binh phát hiện hình ảnh bất thường từ hệ thống camera giám sát. Trong đoạn ghi hình, một con vật có kích thước tương đối lớn đang di chuyển qua khu vực cây cối rậm rạp.

Quan sát ban đầu khiến những người có mặt nghi ngờ đây có thể là một con sư tử cái. Thông tin nhanh chóng được chuyển đến cơ quan chức năng, bởi nếu nhận định chính xác, sự xuất hiện của động vật săn mồi lớn gần khu dân cư có thể gây nguy hiểm.

Theo Associated Press (AP), giới chức Thổ Nhĩ Kỳ lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của hơn 70 nhân sự, gồm lực lượng hiến binh, cơ quan bảo vệ thiên nhiên, nhân viên cứu hộ và các bác sĩ thú y.

Khu rừng Belgrad rộng khoảng 54km² ở phía bắc Istanbul bị hạn chế ra vào trong thời gian tìm kiếm. Người dân được cảnh báo ở trong nhà và không tự ý tiếp cận khu vực nghi có con vật xuất hiện.

Để xác định vị trí sinh vật bí ẩn, lực lượng chức năng sử dụng máy bay không người lái gắn camera nhiệt, thiết bị ghi hình cảm biến chuyển động và cả mồi nhử. Các nhóm tìm kiếm cũng được bố trí tuần tra trên mặt đất nhằm phát hiện dấu vết bất thường.

Ông Mustafa Oktay Aksu, Thị trưởng quận Sarıyer, cho biết hoạt động tìm kiếm ban đầu tập trung vào khu rừng rộng khoảng 5ha. Tuy nhiên, camera nhiệt không ghi nhận dấu hiệu nhiệt đáng chú ý tại khu vực này, khiến lực lượng chức năng phải mở rộng phạm vi.

Các nhóm sau đó tiếp tục rà soát năm địa điểm thuộc khu vực Bahçeköy, Zekeriyaköy và Demirciköy. Dù triển khai nhiều phương tiện, con vật vẫn chưa được tìm thấy.

Kết quả bất ngờ sau cuộc tìm kiếm kéo dài 24 giờ

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong khi chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra, cơ quan chức năng tiếp nhận thêm những đoạn video được ghi lại từ các góc quay khác nhau. Những hình ảnh mới trở thành bước ngoặt quan trọng trong quá trình xác minh.

Sau khi phân tích, Văn phòng Thống đốc Istanbul đưa ra kết luận khác với nhận định ban đầu: con vật trong video không phải sư tử, cũng không thuộc nhóm mèo lớn.

Thông báo ngày 23/11 cho biết lực lượng chức năng không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào xác nhận có sư tử xuất hiện tại khu vực được tìm kiếm. Các đoạn video mới là cơ sở khiến giới chức thay đổi đánh giá.

Kết luận này gây bất ngờ bởi trước đó hình ảnh con vật đã dẫn đến một chiến dịch huy động đông đảo nhân sự, thiết bị giám sát hiện đại và các biện pháp hạn chế người dân tiếp cận rừng.

Theo AP ngày 24/11, cuộc tìm kiếm kéo dài khoảng 24 giờ đã khiến nhiều cư dân địa phương lo lắng. Đáng chú ý, mặc dù giả thuyết về sư tử được bác bỏ, giới chức vẫn chưa xác định chính xác loài động vật xuất hiện trong những hình ảnh ban đầu.

Sau khi đánh giá lại tình hình, các biện pháp hạn chế ra vào rừng Belgrad được dỡ bỏ. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân thông báo nếu phát hiện động vật có hành vi bất thường, thay vì tự ý tiếp cận hoặc tìm kiếm.

Sự việc tại Istanbul cho thấy những hình ảnh ghi lại trong điều kiện thiếu sáng có thể gây nhầm lẫn về hình dáng và kích thước động vật. Chỉ sau khi có thêm dữ liệu từ nhiều góc quay, lực lượng chức năng mới có đủ cơ sở để bác bỏ nhận định ban đầu về sinh vật bí ẩn khiến cả khu vực phải triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Theo Reuters, Associated Press, Anadolu Agency