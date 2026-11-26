Tối 26/11, YouTuber Hậu Hoàng (tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) bất ngờ chia sẻ thông tin mắc ung thư máu trên trang cá nhân, khiến đông đảo người hâm mộ lo lắng.

Trong bài đăng, nữ YouTuber cho biết cô không nghĩ hai chữ "ung thư" lại có thể khiến một người vốn tích cực, vui vẻ, yêu đời và yêu cuộc sống như mình trở nên suy sụp, thậm chí mất đi khát khao sống nhanh đến vậy.

Hậu Hoàng mới phát hiện bản thân mắc bệnh 2 ngày trước. Ảnh: FBNV.

"Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy...", Hậu Hoàng chia sẻ.

Nữ YouTuber thừa nhận cảm xúc hiện tại vẫn còn lẫn lộn, chưa biết phải đối mặt với bệnh tật hay tìm lại tinh thần tích cực như thế nào. Cô mong mọi người tiếp tục ở bên, đồng hành và truyền động lực trong chặng đường sắp tới.

Đáng chú ý, Hậu Hoàng tiết lộ cô mới phát hiện bệnh cách đây 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, nữ YouTuber đã khóc rất nhiều, kể cả khi quyết định viết những dòng chia sẻ tình trạng sức khỏe với khán giả.

Thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 30 phút đăng tải, bài viết đã nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận chia sẻ, động viên từ người hâm mộ.

Trong đó, nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh nắm tay Hậu Hoàng trên giường bệnh. Cô động viên đàn em: "Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước".

Nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Bên cạnh đó, ca sĩ Hòa Minzy gửi lời động viên đến người bạn thân thiết, mong Hậu Hoàng giữ tinh thần lạc quan và đón nhận tình yêu thương từ mọi người để có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật.

"Ung thư rất sợ năng lượng tích cực và tình yêu thương đó. Bà nhận tình yêu của mọi người và chiến thắng bệnh tật nha. Cố lên, đồng chí Hoàng Thúy Hậu", Hòa Minzy viết.

Hậu Hoàng sinh năm 1995 tại Hà Nội, từng theo học Học viện Tài chính trước khi theo đuổi con đường sáng tạo nội dung trên YouTube.

Cô được khán giả biết đến với biệt danh "thánh nhạc chế", nổi tiếng nhờ những video parody, nhạc chế có nội dung hài hước, khai thác các câu chuyện gần gũi trong đời sống, học đường và gia đình.

Nhiều sản phẩm của Hậu Hoàng từng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, trong đó có các video như "Chị em cây khế", "Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể", "Lùn thì sao" và "Sức mạnh của sao đỏ".

Không chỉ hoạt động trên nền tảng trực tuyến, nữ YouTuber còn ghi dấu ấn khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" năm 2020. Với tính cách hồn nhiên, hài hước và nguồn năng lượng tích cực, cô nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.