Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ 16-19°C.

Không khí lạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Hà Nội không mưa, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 15-17°C.

Trên biển, từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m, biển động. Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển Động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 28/11-1/12, trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3 và trên BĐ3; ở TP Huế, Đông Gia Lai BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Nguy cơ ngập lụt diện rộng các tỉnh đồng bằng ven biển các tỉnh từ TP Huế đến Khánh Hòa.