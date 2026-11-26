Trong cuộc đua Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026, có tổng cộng 21 cầu thủ được đề cử. CLB Công an Hà Nội dẫn đầu về số lượng ứng viên với 7 đại diện, tiếp đến là CLB Hà Nội và Ninh Bình với cùng 4 cầu thủ. Các đội Thể Công Viettel, Công an TP.HCM, Hải Phòng, Nam Định và HAGL cũng có cầu thủ góp mặt.

Đáng chú ý, cả 21 ứng viên đều là những nhà vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam. Trong số đó, Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhờ thành tích ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo sinh năm 2004 cùng tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026, đồng thời giành hai danh hiệu cá nhân là Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới. Ở cấp độ U23, anh góp công giúp đội tuyển giành huy chương đồng U23 châu Á 2026 và đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Trong màu áo CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc tiếp tục có mùa giải thành công khi cùng đội bóng vô địch V-League 2025/26 và Siêu Cúp Quốc gia 2026. Cá nhân anh được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, góp mặt trong Đội hình tiêu biểu và ghi 10 bàn tại giải đấu.

Tại Lễ công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, cựu tiền đạo Lê Công Vinh - người từng ba lần giành danh hiệu này vào các năm 2004, 2006 và 2007 - cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đình Bắc.

Công Vinh cho biết anh gần như theo dõi đầy đủ các trận đấu của bóng đá Việt Nam, từ giải hạng Nhất, V-League đến các đội tuyển trẻ. Dựa trên những gì quan sát được trong năm qua, cựu danh thủ cho rằng Đình Bắc là ứng viên xứng đáng nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026.

Anh chia sẻ: "Nếu cho tôi bình chọn với quan điểm của tôi, thì năm nay không ai xứng đáng hơn Đình Bắc. Tại sao tôi nói điều đó? Vì ở câu lạc bộ, Đình Bắc cũng câu lạc bộ rất mạnh và có rất nhiều cầu thủ Tây, nhưng Đình Bắc vẫn thể hiện được cái khả năng của mình ở câu lạc bộ và luôn được xuất phát ở đội hình chính."

Theo Công Vinh, ở cấp CLB, dù thi đấu trong đội hình có nhiều cầu thủ ngoại chất lượng, Đình Bắc vẫn khẳng định được năng lực và thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát. Ở cấp độ U23, tiền đạo trẻ cũng đóng góp vào thành tích giành huy chương đồng châu Á. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh là nhân tố quan trọng trong lối chơi, bên cạnh những cái tên như Xuân Son và Hoàng Hên.

Công Vinh nhấn mạnh lựa chọn Đình Bắc là quan điểm cá nhân, dựa trên đánh giá tổng thể thành tích của cầu thủ này ở cả ba cấp độ: CLB, U23 và đội tuyển quốc gia trong suốt năm qua.

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