Trong quá trình nấu nướng, dầu mỡ, nước canh hay thức ăn trào ra ngoài thường bám trực tiếp vào kiềng bếp gas. Dưới tác động của nhiệt độ cao, những vết bẩn này dần khô cứng, tạo thành lớp cháy đen rất khó làm sạch bằng cách lau rửa thông thường. Thay vì mất công cọ rửa mạnh tay, bạn có thể áp dụng một số mẹo dưới đây để xử lý vết bẩn dễ dàng hơn.

1. Sử dụng nước nóng và nước rửa bát

Đây là cách đơn giản nhất đối với kiềng bếp bám dầu mỡ và có những vết cháy chưa quá lâu ngày.

- Tắt bếp, khóa van bình gas, đợi kiềng nguội hoàn toàn rồi tháo ra.

- Pha nước nóng với một lượng nước rửa bát vừa đủ.

- Ngâm kiềng khoảng 15-20 phút nếu chất liệu kiềng cho phép.

- Dùng bàn chải mềm cọ kỹ các góc cạnh, sau đó rửa lại bằng nước sạch và lau khô.

Nước nóng kết hợp với nước rửa bát giúp làm mềm các mảng bám dầu mỡ, nhờ đó việc vệ sinh cũng nhẹ nhàng hơn.

2. Sử dụng baking soda

Với những vết cháy đen cứng đầu, bạn có thể sử dụng baking soda để tăng hiệu quả làm sạch.

- Trộn baking soda với một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt.

- Thoa hỗn hợp lên những vị trí bị cháy đen.

- Để khoảng 15-20 phút rồi dùng bàn chải mềm chà nhẹ.

- Rửa sạch và lau khô kiềng bếp.

Baking soda có tính kiềm nhẹ và khả năng hỗ trợ loại bỏ các vết bẩn bám dính. Nếu vết cháy chưa được loại bỏ hoàn toàn, bạn có thể lặp lại thao tác thay vì cố dùng vật sắc nhọn để cạo.

3. Sử dụng kem tẩy rửa nhà bếp

Nếu kiềng bếp đã lâu ngày không được vệ sinh, các mảng cháy đen tích tụ thành nhiều lớp, bạn có thể sử dụng kem tẩy rửa chuyên dụng dành cho nhà bếp. Nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với chất liệu kiềng, sử dụng đúng hướng dẫn trên bao bì và đeo găng tay khi vệ sinh. Sau khi làm sạch, cần rửa kỹ để loại bỏ hoàn toàn lượng chất tẩy rửa còn sót lại.

Những lưu ý khi vệ sinh kiềng bếp gas

Kiềng bếp gas hiện nay được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gang, thép hoặc kim loại phủ men. Vì vậy, không phải phương pháp vệ sinh nào cũng phù hợp với mọi loại kiềng.

- Không ngâm kiềng gang không phủ men trong nước quá lâu vì dễ bị gỉ sét.

- Không dùng dao, búi sắt hoặc vật sắc nhọn để cạo vết cháy, tránh làm bong tróc lớp men bảo vệ.

- Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc tùy tiện pha trộn nhiều loại hóa chất.

- Đảm bảo kiềng đã khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại bếp.

Tốt nhất, sau mỗi lần nấu nướng, bạn nên tranh thủ lau sạch những vết dầu mỡ, thức ăn rơi xuống kiềng khi bếp đã nguội. Chỉ mất vài phút mỗi ngày nhưng thói quen này sẽ giúp hạn chế hình thành các mảng cháy đen cứng đầu, giữ cho khu vực nấu nướng sạch sẽ và tiết kiệm đáng kể công sức vệ sinh về sau.