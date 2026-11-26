Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết tổng hợp báo cáo từ hơn 900 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy tiền lương bình quân năm 2026 là 15,98 triệu đồng/tháng.

Trong đó, các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân 26,9 triệu đồng/tháng; các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 14,07 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 12,36 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 10,58 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của người lao động tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 98,17 triệu đồng/tháng; tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 105,6 triệu đồng/tháng; tại doanh nghiệp dân doanh là 300 triệu đồng/tháng; tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 745,25 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Tây Ninh cho biết, dịp Tết Dương lịch năm 2027, có 355 DN dự kiến thưởng cho 62.132 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 3,28 triệu đồng/người; cao nhất 621 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh dự kiến bình quân 10,43 triệu đồng/người, trong đó mức cao nhất lên đến 600 triệu đồng/người. Cụ thể, có 720 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán năm 2027 cho 198.264 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 10,43 triệu đồng/người; mức cao nhất 600 triệu đồng/người, thuộc DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong khi mức thấp nhất là 100.000 đồng/người.