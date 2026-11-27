Ngày 25/11, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2027 với các quy định về hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh con, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Nguồn ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Trong đó, tỉnh sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người) 2,5 triệu đồng/người. Trường hợp phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 cũng nhận được mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người.

Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND quy định trường hợp phụ nữ sinh con thuộc cả 2 nhóm trên chỉ nhận được một mức hỗ trợ.

Ngoài ra, việc thực hiện chính sách này cũng không làm hạn chế quyền hưởng chính sách hỗ trợ khi sinh con của đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng cũng hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đối với nam, nữ chưa được thanh toán cùng nội dung từ chương trình mục tiêu quốc gia, bảo hiểm y tế hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Việc hỗ trợ thực hiện một lần/người tại cơ sở y tế công lập đủ điều kiện.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ miễn phí các phương tiện tránh thai gồm dụng cụ tử cung, thuốc tiêm, thuốc cấy, viên uống tránh thai và bao cao su. Đồng thời, hỗ trợ chi phí đặt, tháo dụng cụ tử cung, cấy, tháo thuốc tránh thai và tiêm thuốc tránh thai theo hướng dẫn chuyên môn.