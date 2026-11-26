Người dân chuyển khoản thành công liên tiếp 400 triệu, 400 triệu và 200 triệu rồi trình báo công an
Theo trình báo, người dân đã thực hiện 03 giao dịch liên tiếp với số tiền lần lượt là 400 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng, vào tài khoản ngân hàng không đúng người thụ hưởng. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và phối hợp giải quyết.
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Theo nội dung trình báo, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, người dân đã thực hiện 03 giao dịch liên tiếp với số tiền lần lượt là 400 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng, vào tài khoản ngân hàng không đúng người thụ hưởng. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đến Công an xã Khánh Hưng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và phối hợp giải quyết.
Việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh ban đầu và chủ động phối hợp với Công an địa phương khác thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã Khánh Hưng trong công tác tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Qua vụ việc, Công an xã Khánh Hưng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.
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